La terrible respuesta de Santi Maratea a una fuerte broma de Azzaro por su colecta para Independiente: “Estuve con la mujer de…”

Santiago Maratea reapareció en las redes sociales en el medio de la colecta para reunir fondos y aliviar las deudas del exterior que aquejan a Independiente. El operativo está estancado en torno a los 780 millones y la lentitud con la que avanzó en las últimas semanas suscitó una serie de gastadas e idas y vueltas.

El principal cruce que tuvo el influencer que coordina la campaña es con el periodista Flavio Azzaro, reconocido hincha de Racing quien disparó contra Maratea desde el inicio de la colecta.

Recientemente, el periodista había publicado un video en su perfil de Twitter en el que modificó la letra de una canción de cancha para pegarle al influencer: "Maratea, Maratea… Maratea se borró, se llevó toda la guita, y al Rojo lo cag...".

Santi Maratea reapareció luego después de unos seis días sin actualizaciones sobre la campaña. En esa oportunidad, utilizó las historias para lanzar un fuerte dardo: “Les pido disculpas, sé que desaparecí 6 días…estaba con la mujer de un periodista”, comenzó. Luego lanzó: "No les puede decir cuál, pero el nombre empieza con F".

“Los rumores sugieren que me escapé con la plata o que la plata desapareció”, expresó el joven. Luego dio los motivos de su ausencia: “Me saturé de la operación de los medios de comunicación. Cualquier cosa que digo la llevan para cualquier lado sin disimulo”.

Luego de reaparecer y del dardo a Azzaro, el periodista volvió a arremeter contra el influencer: "Apareció. Pero veo que no crece mucho, eh. Estamos llegando al mes y para lo que prometió Santu faltan más de 8.000.000.000 de mangos. Dijo que en 5 semanas si no la juntaba era un fracaso. ¿Llegará a los 1.000?". Luego, le preguntaron por el dardo de Maratea y respondió con contundencia: "Si no me nombra es porque es un cagón".