El fuerte respaldo de Christophe Galtier a Messi a horas de conseguir un nuevo título: "Leo es..."

Lionel Messi buscará este sábado su último título de su ciclo en el Paris Saint-Germain (PSG), que tiene como fecha de vencimiento el 30 de junio, cuando su equipo visite al Racing de Estrasburgo en penúltima fecha de la Ligue 1. Para el astro argentino será el tercer logro en el conjunto parisino, después de la Ligue 1 del año pasado y la Supercopa de Francia 2022/23 y el número 43 de su carrera profesional. Y, en la previa del trascendental encuentro, el DT parisino lo llenó de elogios.

"Leo ha sido irreprochable en su compromiso. Ayer escuché las amables palabras de Antonetti (técnico del Estrasburgo), Leo es fútbol y es verdad. Lo vi todos los días en los entrenamientos y durante nuestros partidos. Tiene estadísticas muy interesantes en cuanto a goles y asistencias", expresó Christophe Galtier en conferencia de prensa.

¿Qué dijo Antonetti? "Es Míster fútbol. Respira fútbol. Es cierto que camina un poco... Pero incluso andando entiende el fútbol mejor que nadie". Además se recibió a la reprobación que ha recibido de parte de los ultras en las últimas presentación que tuvo su equipo en el Parque de los Príncipes: "Escucho los comentarios, las críticas, pero cuando has tenido una temporada como la suya, es un gran rendimiento para mí, sobre todo con un Mundial a mitad de temporada. Leo está haciendo una muy buena temporada".

"La gente siempre espera mucho más. Pero fue mucho mejor que la temporada pasada", continuó y en relación a su continuidad, aseguró: "Estoy en contacto permanente con Luis (Campos, director deportivo), nos comunicamos por teléfono. Veo a mi presidente muy a menudo".

"No hemos hablado de la próxima temporada. Que haya nombres circulando, es parte de mi trabajo, no me molesta", por último, levantó la voz al responder la pregunta sobre si se puede escapar el título de la Ligue 1: "¡Ustedes hicieron los cálculos! De momento no somos campeones y hay bastantes partidos. Espero que seamos mañana por la noche".