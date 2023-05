La advertencia de Almirón a los jugadores de Boca tras la derrota ante Pereira: “Es algo que tenemos que mejorar”

Boca no pudo con Deportivo Pereira y cosechó su primera derrota en la Copa Libertadores. El Xeneize tuvo varios puntos bajos, pero el control del partido lo perdió en un santiamén: el penal de Nicolás Figal, la atajada de Chiquito Romero y la desatención entre Frank Fabra y Nicolás Valentini que terminó en el único gol de la noche.

En conferencia de prensa, Jorge Almirón aseguró que la concentración será un punto por trabajar para no volver a perder encuentros: "Nos costó acomodarnos rápido después del penal y tiraron el centro bien ejecutado y aprovecharon. Aprovecharon ese momento de distracción y aprovecharon una de las poquitas que tuvieron porque el equipo estuvo muy bien", aseguró.

Luego, el DT de Boca, que sufrió su cuarta derrota contando el Torneo LPF, agregó: "Después hubo un poquito de descontrol, que es algo que tenemos que mejorar". Tras el gol de Pereira, el Xeneize se abalanzó sobre su rival para conseguir el empate, pero tuvo tan poca claridad que no pudo generar peligro en casi 20 minutos, incluido el descuento.

Sobre el penal de Figal, Almirón expresó: "No la revisé, pero fue muy dudosa. Esas cosas a veces te descontrolan y uno como entrenador intenta que los jugadores estén tranquilos y no se descontrolen. Uno pierde la cabeza y pierde mucho más que un partido", advirtió.

"El partido que pensábamos se dio. En algunas zonas cuando iban a presionar, Villa, Briasco y Benedetto quedaban mano a mano y no lo aprovechamos, no hubo precisión. Los cambios no fueron tácticos, si no por lo físico. Nos faltó de mitad hacia adelante", cerró.