Ángel Di María y su esposa estallaron en Instagram en medio de algunas críticas: “¿Sos tonto o te…?”

La Juventus no pasa por su mejor momento. A la reciente eliminación de la Europa League en manos del Sevilla se le sumó la dura derrota ante el Empoli por 4 a 1. Para colmo, en la semana se conoció la quita de 10 puntos en la Serie A por una sanción impuesta, que lo deja fuera temporalmente tanto de la Champions como de la competición internacional de la que acaba de ser eliminado.

Este mal momento no escapa al argentino Ángel Di María, jugador de la institución quien además está en el ojo de la tormenta por la trunca negociación de su continuidad. El Fideo tendría decidida su salida en el próximo mercado de pases y este miércoles protagonizó un duro cruce con hinchas en las redes sociales.

Todo comenzó a partir de la publicación de una inocente foto familiar que acompañó con el texto: “Gracias por estar siempre a mi lado, por seguirme a cada destino, por ‘bancarme’ cuando nadie lo hacía, por demostrarme ese amor de familia que es lo más lindo y importante qué hay en esta vida. Las amo con mi vida”. La publicación se convirtió en el espacio ideal para que los simpatizantes de la Juventus descarguen su malestar por la situación.

Uno de ellos comentó: “Andate de Turín, mierda. Vos, (Leandro) Paredes y todos esos mercenarios que no saben lo que significa tener la camiseta de la Juve puesta. Quítense de en medio, imbéciles".

La respuesta de Di María.

La respuesta de Di María no tardó en llegar y lo hizo en italiano, para que se entienda mejor: “El que no merece tener la camiseta de la Juve puesta sos vos. Porque al equipo y a los jugadores se los banca cien por cien hasta el final. Esto que estás haciendo es demostrar que solo estás con Juventus en las buenas y no en las malas. Te mando un saludo grande. Yo hasta el final. No como vos”.

Luego, otro comentario le pegó duramente al Fideo y quien salió en su defensa esta vez es Jorgelina Cardozo, su pareja, quien en más de una oportunidad ha defendido públicamente al futbolista. “¡Él no arma el equipo! Él no es el técnico, no es de los que prefieren quedarse atrás, llamate a silencio. ¿Sos tonto o te pagan?”, señaló involucrando al DT Massimiliano Allegri.

La respuesta de la esposa de Di María a un comentario ofensivo de un hincha de la Juve.

Este domingo la Juventus de Di María y Predes tendrá un partido clave ante Milan con las aspiraciones puestas en retornar a la Europa League. Está a un punto de la Roma y a dos de Atalanta, los dos equipos que hasta ahora se clasifican. Mucho más difícil es la clasificación a la Champions aunque matemáticamente aún hay chances. Debe vencer al Milan (último clasificado) y hacer lo propio la última fecha. Y esperar que pierdan puntos tanto Milan como Atalanta y Roma.