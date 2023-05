La tajante sentencia de Almirón tras la derrota de Boca en Colombia: “Esto nos dejará muchas…”

Boca no tuvo un buen partido, perdió con Deportivo Pereira y no pudo sellar su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. El Xeneize no pasaba mayores sobresaltos hasta que se complicó las cosas solo, con un penal hecho por Nicolás Figal, pero atajado por Chiquito Romero. A la siguiente jugada, los colombianos aprovecharon la pasividad del fondo azul y oro para marcar el 1-0 y sentenciar la derrota de los de Jorge Almirón en Colombia.

Sin embargo, el entrenador aseguró que su equipo tenía el trámite controlado, pero no pudo aguantar dada una desatención en defensa: "Se dio el partido que pensábamos, tuvimos el control del partido. En el final se tiraron atrás. Esto nos dejará muchas enseñanzas seguramente", expresó.

