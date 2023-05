La llamativa sentencia de Insúa tras la derrota agónica de San Lorenzo en Brasil: "El empate no..."

San Lorenzo estuvo muy cerca de traerse un puntazo ante Fortaleza. El Ciclón corrió de atrás en dos oportunidades y llegó al empate por dos goles de Gonzalo Maroni. Sin embargo, no pudo aguantar el resultado y sufrió el tercer gol decisivo en el minuto 93 desde el punto del penal. Ahora, deberá luchar por el segundo puesto ante Palestino para seguir con vida en la Copa Sudamericana.

Sin embargo, Rubén Darío Insúa tampoco estaba conforme con el punto. En conferencia de prensa, el Gallego aseguró que le quedó sabor amargo por la derrota, pero que el resultado parcial tampoco lo dejaba satisfecho: "Estamos tristes porque no nos gusta perder, pero el empate no nos servía…", aseguró.

Pese a esto, el DT de San Lorenzo destacó el rendimiento de sus jugadores, que supieron recomponerse en dos ocasiones durante el encuentro: "El equipo jugó como a mí me gusta que juegue, ante un gran rival... Siempre le dije al plantel: el día que nos toque perder y lo hagamos jugando como lo hace San Lorenzo, yo voy a llegar al vestuario y los voy a felicitar. Igual, repito, estoy un poco triste porque no me gusta perder". En ambos duelos con Fortaleza, al Ciclón se le escapó el resultado en la última jugada.

Ahora, el conjunto azulgrana quedó segundo con cuatro puntos. No obstante, puede ser sobrepasado por Palestino, que tiene las mismas unidades, pero un partido menos. Por esta razón, los de Insúa se jugarán la vida ante el equipo chileno el próximo 8 de junio.

El panorama es difícil, pero no imposible. El primero en saberlo es el entrenador, que se mostró confiado de cara al cierre de la Copa Sudamericana: "Tenemos mucha fe. Vamos a ganar los dos partidos y vamos a clasificar.