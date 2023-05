La figura del Sub 20 de Brasil sacó pecho sobre un posible clásico en octavos: “Contra Argentina siempre me…”

Brasil se recuperó de la derrota ante Italia aplastando a República Dominicana. El 6 a 0 final marca la amplia superioridad que hubo durante los 90 minutos y, luego de un arranque confuso, la Canarinha encamina la clasificación a los octavos de final del Mundial Sub 20. El próximo desafío será ante Nigeria y, depende el resultado, se sabrá en qué posición termina en su grupo.

Pero claro, si se dan una serie de resultados, en la siguiente instancia podría haber clásico sudamericano entre Argentina y Brasil, algo que le gustaría a Andrey Santos quien sacó chapa en diálogo con MDZ Online cuando fue consultado al respecto: "Siempre es bueno jugar un clásico. Me tocó jugar en la Sub 15 y Sub 20, que hice un gol, siempre me fue bien contra Argentina. Y para ser campeón hay que jugar contra el que toque. Es lindo jugar un clásico".

La publicación de Andrey Santos luego de la victoria.

Andrey también habló de los silbidos o cánticos que hacen sentir al plantel de Brasil visitante cada vez que juega: "La mayoría somos profesionales, tenemos experiencia y son cosas normales. El enfrentamiento entre hinchas, los cantos de Argentina, le aporta un condimento especial a los partidos. No afecta".

"Estamos muy felices por la victoria. No tuvimos el primer partido que queríamos y ahora nos toca descansar, para preparar el partido con Nigeria. Ningún partido del Mundial es fácil. Sabemos la fortaleza que tiene Nigeria y saldremos a ganar para quedarnos con el grupo", cerró el volante surgido de Vasco Da Gama que fue vendido al Chelsea en el pasado mercado de pases.

Qué tiene que pasar para que haya un Argentina-Brasil en octavos:

Que Argentina no pierda ante Nueva Zelanda.

Que Brasil no le gane a Nigeria.

Que Italia (vs. Dominicana) sume al menos un punto más que Brasil (vs. Nigeria).

Que Brasil sea uno de los cuatro mejores terceros de la fase de grupos.

Que el tercero del Grupo C (hoy Israel con 1 punto) no sea uno de los cuatro mejores terceros de la fase de grupos.

Que el tercero del Grupo A (hoy Uzbekistán con 1 punto) sea uno de los cuatro mejores terceros de la fase de grupos.