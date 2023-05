Europibe picante: el sorpresivo tuit de una figura del Sub 20 contra Ibrahimovic

Un mes después del título de la Scaloneta en Qatar 2022, el siempre polémico Zlatan Ibrahimovic apuntó contra los jugadores de la Scaloneta: "Estoy preocupado por los demás jugadores de Argentina, porque ellos no van a ganar nada más. Messi ganó todo y será recordado, pero el resto se portó mal y eso no se puede respetar", expresó, generando gran revuelo. Sin embargo, el fútbol no hizo más que demostrarle lo contrario al sueco y una figura de la Selección argentina Sub 20 apuntó contra él tras el logro de Lautaro Martínez en la Coppa Italia.

Este miércoles, el Toro convirtió un doblete ante la Fiorentina para que el Inter salga campeón de la copa doméstica del calcio. El delantero de la Scaloneta es la máxima figura, goleador, 10 y capitán del nerazurri, que es finalista de la Champions League también. Por eso, Valentín Carboni, número 10 de la Argentina Sub 20 y compañero de Martínez en Italia, recordó las palabras de Zlatan.

En su cuenta personal de Twitter, el enganche del equipo de Javier Mascherano disparó contra el histórico delantero del Milan: "¿Quién dijo que los argentinos no iban a ganar más nada? Grande Toro…", escribió el pibe nacido en Italia, pero con corazón argentino.

En los primeros dos partidos del Mundial Sub 20, Carboni fue fundamental para la Selección argentina con un gol ante Uzbekistán y un buen desempeño ante Guatemala. Pese a que salió reemplazado por una molestia, no sería más que un calambre, por lo que la presencia del 10 albiceleste no estaría en duda para enfrentar a Nueva Zelanda.

En cuanto a su carrera en el Inter, el chico de 18 años suma 20 minutos en la Serie A 2022/23, pero también hizo su debut por la Champions League. Precisamente, los nerazurri, liderados por Lautaro Martínez, jugarán la final por la Orejona ante el Manchester City el próximo 10 de junio. Un día después, Carboni podría estar disputando la final del Mundial Sub 20 en el Único de La Plata.