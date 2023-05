El posteo de Garnacho mientras Argentina jugaba ante Guatemala por el Mundial Sub 20

Todo parece indicar que los valores en la Selección argentina se traspasan desde la cúpula dirigencial hacia los diferentes cuerpos técnicos y desde ahí a los jugadores, desde los más grandes a los más jóvenes. Sentido de pertenencia que se percibe en los campeones del mundo en Qatar y hasta en los chicos que hoy representan al país en el Mundial Sub 20. También en los que no tienen esa suerte.

Esta última categoría le corresponde a Alejandro Garnacho, quien junto a Nicolás Paz y Facundo Buonanotte no fueron cedidos para disputar el Mundial Sub 20, a pesar de haber sido convocados por Mascherano y de algunos intentos por convencer a sus equipos. Los futbolistas continúan entrenando por los objetivos en sus clubes pero no se olvidan de la Selección.

La historia de Alejandro Garnacho.

El jugador del Manchester United publicó en su perfil de Instagram una historia en la que se mostró viendo el partido ante Guatemala y dejó un mensaje para sus compañeros: "Vamos Selección", junto a dos emojis de corazones con los colores argentinos.

Otro convocado que no pudo estar pero alentó desde su casa es Nicolás Paz, el volante del Real Madrid que también utilizó la red social para enviar su apoyo a sus excompañeros. También con foto del televisor puesto en el partido, acompañó el posteo con la bandera argentina y un corazón. El futbolista, a diferencia de Garnacho, si pudo participar del Sudamericano en el que la Selección Sub 20 no pudo concretar el pase al Mundial, que luego sí obtuvo por ser la organizadora.

El mensaje de Paz.

Alejandro Garnacho se prepara para enfrentar este jueves al Chelsea en el marco de la última fecha de la Premier League, que definirá las clasificaciones a las copas internacionales. El Manchester United debe solo empatar para consolidar su participación en la próxima edición de la Champions League. Si pierde, deberá esperar que Liverpool no le gane al Southampton para cumplir el mismo objetivo.