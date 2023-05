Seba Báez y el desubicado comentario de su rival en el ATP de Lyon: “¿Cuántos años tenés? ¿12?”

Sebastián Báez ganó en su debut en el ATP 250 de Lyon, previo al inicio de Roland Garros, en un duro partido ante Marton Fucsovics (80) por 6-4 y 7-6 (7-5) luego de dos horas y cuatro minutos. El duelo contó con varios momentos tensos, principalmente por una conducta del argentino que le molestó a su rival y desencadenó una serie de comentarios.

Durante el cuarto game del segundo set, el argentino tenía ventaja para quebrarle el saque al húngaro, por lo que se jugaba un punto trascendental. El punto duró unos 14 segundos hasta que Fucsovics estrelló su pelota contra la red y motivó el grito de Báez para celebrar: “¡Sí!”.

El tenista europeo esperó a que su rival se dirija a su silla para preguntarle: “¿Cuántos años tienes? ¿12 años?”. Báez respondió con sorpresa: "No, tengo 22 años”. Entonces, el experimentado tenista contraatacó: “Actúas como uno de 12...”.

Ya en su silla, el húngaro ex número 31 del ranking comenzó a renegar en voz alta. “Estos malditos jóvenes, estos veinteañeros. No es sólo él. Es muy injusto. ‘¡Vamos!’ por cada punto que fallo”, expresó en voz alta mientras lo oía tanto el argentino como el umpire, quien le pidió que no expresara esas palabras.

Sobre el final, Báez lo esperó en el saludo y comenzó a hablar como dándole explicaciones, aunque no se puede identifica lo que le dijo. Al húngaro no pareció convencerlo y se retiró molesto.

El argentino, de 22 años y campeón en el ATP de Córdoba en febrero pasado, jugará en los octavos de final ante el cordobés Pedro Cachín (63), quien superó al francés Gael Monfils (386) por 2-6, 6-3 y 6-4 luego de una hora y 50 minutos de juego.

El ATP 250 de Lyon se juega sobre superficie de polvo de ladrillo, repartirá premios por 630.705 euros, y tiene como máximo favorito al título al canadiense Félix Auger Aliassime (10).