Los palazos de Toti Pasman a Mascherano tras el arranque del Mundial Sub 20: “Le faltan varias…”

Este martes, desde las 18, la Selección argentina tendrá su segunda presentación en el Grupo A del Mundial Sub 20 que se desarrolla en nuestro país. En el Madre de Ciudades, de Santiago del Estero, la Albiceleste se verá las caras ante Guatemala. En caso de sumar de a tres, el equipo de Javier Mascherano pondrá un pie en octavos de final.

En la previa del mencionado encuentro, fue Toti Pasman quien aprovechó su aire en radio La Red para apuntar contra el Jefecito: “Mi reflexión de la Sub 20 es que lo único que falta es que Chiqui Tapia entre a cabecear. Digo esto como elogio al presidente de la AFA, porque por Mascherano quedamos eliminados en el Sudamericano y Tapia hizo una movida para tener tener el Mundial acá".

Mascherano se prepara para la segunda presentación de la Selección en el Mundial.

"Le dijo a Masche que no pasaba nada, tocó un grupo recontra accesible, consiguió a varios europeos, le puso el VAR a favor. Ahora es el momento que Mascherano y los pibes demuestren algo“, añadió el mencionado periodista, quien apuntó contra el DT de la Selección argentina Sub 20.

Más adelante, recordando el particular cruce del DT con el Colo Barco, soltó: “Mascherano tiene que demostrar por qué está en el lugar que ocupa. Me llamó mucho la atención el enojo con Barco. Se escucha en la transmisión que le dice “no mientas”. No le podés hablar así a un pibe".

"El episodio Barco lo que demuestra es que a Mascherano le faltan varias materias para ser conductor, líder de un equipo como en este caso es la Selección Sub 20", sentenció el siempre polémico T