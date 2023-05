La reacción del Loco Gatti al volver a la Bombonera ¡tras 20 años!: “Esta cancha es chica, pero…”

Hugo Orlando Gatti es sinónimo del arco de Boca Juniors. El futbolista es quien jugó más partidos en esta posición en la historia del club, con 417 partidos oficiales (548 sumando amistosos). Sumó seis títulos, entre ellos el de campeón de América y del mundo. De hecho, se destacó en la primera Copa Libertadores del club, en 1977, cuando atajó un penal clave ante Cruzeiro.

Tiempo después de retirarse como el futbolista más longevo de la historia del fútbol argentino (con 44 años), el exarquero se radicó en España y comenzó su carrera en los medios de comunicación. Llevaba mucho tiempo sin regresar al país y al estadio que lo vio brillar, pero finalmente pudo volver después de 20 años este lunes. Realizó una recorrida por la Bombonera, invitado por el departamento de Cultura del club que piensa hacerle una estatua. La visita quedó inmortalizada en un video.

Desde la platea baja del estadio, al Loco le preguntaron qué recuerdos le generaba la visita y decidió recordar al entrenador que fue su mentor en el club, Juan Carlos Lorenzo: "El Toto es un maestro, el mejor, lejos el mejor...". Luego comenzó a hacer referencia al estadio.

"El campo está muy lindo", dijo primero. Luego soltó una broma: ¿Allá está La Doce, no? Allá era donde me puteaban", señalando la cabecera donde se ubica la barra. Luego, le preguntaron por su arco preferido y no dudó en elegir: "Ese mismo, el que daba a La Doce, porque siempre transmitía algo especial. Los dos son importantes, pero aquél es más".

Por último, en el video que difundió Cadena Xeneize, Gatti se metió en una de las polémicas que giran en torno al año electoral de Boca y tiene que ver con la capacidad del estadio y la posibilidad de remodelar o construir un nuevo estadio. "Esta cancha es chica, pero... ¿cómo la sacás? Esto es una tradición, mover esto y la gente, ¿va a ser difícil, no? Porque algún día la van a hacer más grande...", señaló.

El exfutbolista se convertirá en la personalidad número 12 en tener una estatua en la Bombonera, luego de que le construyeran una a Juan Carlos Lorenzo, Carlos Bianchi, Diego Maradona, Juan Román Riquelme, Guillermo Barros Schelotto, Martín Palermo, Chapa Suñé, Silvio Marzolini, Roberto Mouzo, Ángel Clemente Rojas y Antonio Ubaldo Rattín.