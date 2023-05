Atento, Riquelme: la confesión de Fassi sobre el futuro de Valoyes en Talleres

Con 31 puntos, Talleres de Córdoba se ubica en la tercera ubicación de la tabla de posiciones de la Liga Profesional. La T está a nueve puntos de River (puntero) y cuatro por debajo de San Lorenzo (único escolta). Una de sus principales figuras es el colombiano Diego Valoyes, quien hace tiempo está en el radar del mundo Boca.

En este contexto quien se refirió a la posibilidad de negociarlo con Juan Román Riquelme fue Andrés Fassi. El presidente de la T manifestó: "Valoyes tiene contrato por tres años más y el 100% pertenece a Talleres. Las negociaciones tienen que ser dentro de las estándares que pretende la institución, estamos a disposición de poder negociarlo con Boca".

Andrés Fassi habló sobre la posibilidad de negociar con Boca.

En su diálogo con Boca de Selección, el mandamás de Talleres se refirió al tema económico: "La adaptación del precio del mercado internacional al argentino se da única y exclusivamente a través de la posibilidad de jugadores jóvenes que puedan suplir ese dinero que no da explícitamente. Por supuesto que se puede hacer. Talleres es una institución vendedora, es la única forma de crecer".

Sobre la buena relación del Matador con Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol del Xeneize, añadió: "Con Boca en su momento nos fue muy bien incluyendo a jugadores en la negociación. En esos clubes es difícil que jugadores jóvenes e importantes sean titulares, en Talleres no".

Para finalizar, Fassi se refirió a la posibilidad de que el colombiano emigre en el mercado de pases que se avecina: "No hay nada oficial, no he hablado con nadie de Boca por Valoyes. Hay un equipo de Brasil, de Italia, otro de México, interesados en él. Vamos a venderlo a la mejor posibilidad".