El sorpresivo pedido de disculpas de un ídolo del Liverpool a Lisandro Martínez: "Nunca hay que..."

Cuando se confirmó su pase al Manchester United, muchos periodistas e históricos futbolistas ingleses se burlaron de Lisandro Martínez. Las críticas por su estatura para ser central fueron varias, pero una de las que más mella hizo fue la Jamie Carragher, colega de posición e ídolo del Liverpool devenido a panelista: "Nunca hay que juzgar a entrenadores o jugadores tan temprano, pero estoy convencido de que esto no saldrá bien por su tamaño para jugar en una defensa de cuatro en la Premier League", aseguró el exdefensor Red.

Eso fue en el programa Monday Night Football después de una dolorosa derrota del Manchester United ante Brentford por 4-0. Aquel día, Erik Ten Hag sacó al entrerriano en el entretiempo. Desde ese partido en agosto, muchas cosas sucedieron en el mundo del fútbol y varias fueron a favor de Lisandro Martínez, quien salió campeón del mundo con la Selección argentina y se convirtió en pieza fundamental del equipo de Old Trafford.

Nueve meses después de aquella crítica, Carragher tuvo que volver sobre sus pasos y reconocer la gran temporada debut que tuvo el ex Ajax en Inglaterra: "¿La sorpresa de esta Premier League? Lisandro Martínez", aseguró en el programa Football Daily junto a Gary Neville, otro histórico defensor y leyenda del Manchester United.

En su primer año con el United, Lisandro levantó la Copa de la Liga.

"Ahí se viene la disculpa", dijo el conductor del programa al ver la elección del ex Liverpool. Dicho y hecho: "Eso no fue personalmente por Lisandro, era por cualquier defensor central de ese tamaño que llega a la Premier League y crees que va a tener un problema. Pero eso no pasó", comenzó Carragher.

Luego, agregó: "Todos los jugadores tienen debilidades. Cualquiera sea, técnica o físicamente, y los buenos jugadores trabajan para disimularlas. Yo no fui un central completo y él es aún más pequeño que yo. Vos [por Neville] hablabas de lo importante que es Casemiro, yo creo que hubo un bajón impresionante cuando Martínez no está en el once del Manchester United", reconoció el ex Selección inglesa.

"Se nota defensivamente, pero también por su habilidad con la pelota, su salida desde el fondo. Es un guerrero, un líder y, cuando pensás en la columna vertebral del United, Casemiro y él, dos fichajes, hicieron la diferencia. Así que perdón Lisandro, perdón hinchas del Manchester United", cerró Carragher con una sonrisa.