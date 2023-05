Donde haya una bandera argentina, ahí voy a estar

Comenzando en orden de importancia, la UEFA Champions League contará con el Manchester City y el Inter de Milán en la final del sábado 10 de junio en Estambul, la ciudad más grande y más occidentalizada de Turquía. En el equipo Ciudadano estará presente Julián Álvarez y podría sumarse Máximo Perrone en caso de que la Selección argentina Sub 20 no acceda a las semifinales del Mundial Juvenil, mientras que el equipo italiano, institución que sabe de hazañas con argentinos en su plantilla, cuenta con su capitán y goleador Lautaro Martínez, Joaquín Correa y -en caso de no llegar a la última semana del Mundial Sub 20- el juvenil Valentín Carboni.

El duelo de nueves tiene un condimento especial: el ganador coronará en una misma temporada el trofeo más importante de Europa y la Copa del Mundo. Se sumará a una lista de tan solo once privilegiados, entre ellos Franz Beckenbauer y Roberto Carlos. La Europa League también ya tiene definida la próxima final que se disputará el último día de este mes, el 31 de mayo en Hungría, en el Estadio Puskas Arena.

Lautaro Martínez y Julián Álvarez frente a frente.

Por un lado estará el equipo más ganador del certamen, el Sevilla de España (6 finales jugadas, 6 finales ganadas), que cuenta con Gonzalo Montiel, Marcos Acuña (que se perderá la final por ser expulsado en la vuelta de la semi), Papu Gómez, Lucas Ocampos y Erik Lamela, quien le dio la clasificación en la semifinal ante la Juventus. Frente a ellos estará la Roma de Mourinho, que buscará seguir haciendo historia con Paulo Dybala como emblema.

Hace muy pocos años se comenzó a jugar la UEFA Conference League, competencia internacional de tercer orden. En esta edición la final contará con la Fiorentina y el West Ham y se jugará en República Checa, el próximo 7 de junio en el Edén Arena de Praga, un estadio que ya albergó la final de la Supercopa de Europa en 2013 y la final del Europeo Sub 21 de 2015. El conjunto italiano cuenta con Lucas Martínez Quarta y Nicolás González, el delantero pieza clave en el equipo de la Toscana. Enfrente estarán The Hammers (Los Martillos), que lo tienen a Manuel Lanzini entre sus filas.

Manuel Lanzini, del West Ham. Foto: Youtube.

Sin dudas en la actualidad hay muchos coterráneos jugando por el mundo, en especial en el Viejo Continente. Habla muy bien de nuestra corriente futbolera que ellos estén presentes en los seis equipos que jugarán finales internacionales. Y como dijo Diego: “Donde haya una bandera argentina, ahí voy a estar, pese a quien le pese. Porque lo hago con el amor que puede tener toda Argentina por su bandera”.

Las cartas están echadas. Es tiempo de finales para todos los amantes del buen fútbol y sobre todo para nosotros que tenemos nuestro corazón argento puesto en el Viejo Mundo.

*Martiniano Patri, periodista y relator deportivo