Un ex número uno del ranking ATP siguió los pasos de Nadal y se bajó de Roland Garros

Andy Murray, actul número 42 del ranking mundial de la ATP, tomó la decisión de seguir los pasos de Rafael Nadal y no participar en Roland Garros. El ganador de tres torneos de Grand Slam no verá acción en el torneo que se disputa en terreno francés para centrarse en lo que resta de la temporada.

El británico supo estar en la cima del mundo del tenis en noviembre del 2016. Se mantuvo en el puesto durante un total de 41 semanas, posicionándose así en el 14° lugar de la tabla histórica de cantidad de semanas totales acumuladas. Solamente 26 tenistas han alcanzado dicha hazaña.

El británico no jugará Roland Garros.

Andy Murray ganó un Challenger sobre polvo de ladrillo en la actual temporada 2023, en Aix En Provence (Francia), pero fue incapaz de vencer un solo partido en Montecarlo, Madrid y Roma, además de perder esta semana contra Stan Wawrinka en un Challenger en Burdeos.

Ahora, el dos veces ganador en Wimbledon (2013 y 2016), se centrará en preparar la competencia sobre césped. Allí sus principales objetivos son: Queen's (torneo correspondiente ATP World Tour 500, que se disputará en Londres) donde ha ganado cinco veces, y Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada.

El pasado jueves, 18 de mayo, Rafael Nadal encaró una conferencia de prensa en la comunicó su decisión: "La evolución de la lesión que me hice en Australia no ha ido como me hubiese gustado. He perdido objetivos por el camino, y Roland Garros se hace imposible. En este momento, no voy a poder estar en Roland Garros. Con lo que es ese torneo para mí, pueden imaginar lo difícil que es. No tengo intención de seguir jugando por los siguientes meses".