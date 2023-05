Cómo le fue a Sporting Cristal, próximo rival de River en la Libertadores

Sporting Cristal, próximo rival de River Plate por Copa Libertadores, reaccionó este sábado por la noche en forma convincente y superó por 3-2 a Cusco, en partido válido por la fecha 16 del torneo de Primera División del fútbol de Perú. Ahora, las miras están puestas en el duelo ante el Millonario, del próximo jueves por la noche.

Alejandro Hohberg (St. 5m.) y el brasileño Brenner (St. 15m. y 27m.) encabezaron el repunte del elenco limeño, que dirige Tiago Nunes y que está tercero en la clasificación del Apertura, con 28 unidades, a 8 del líder Alianza Lima.

Sporting Cristal asumió el encuentro con una alineación que intercaló titulares y suplentes. La formación comprendió a Renato Solís; Jhilmar Lora, Gianfranco Chávez, Ignacio y Rafael Lutiger; Jesús Castillo, Jesús Pretell y Yoshimar Yotún; Joao Grimaldo, Brenner y Hohberg.

Luego ingresaron Justin Alarcón, el uruguayo Leandro Sosa, Martín Távara, Leonardo Díaz y el ecuatoriano Washington Corozo, según reflejó el sitio ‘Gol Perú’.

Sporting Cristal, con 3 unidades en igual cantidad de partidos, recibirá este jueves 25 a River, en el estadio Nacional de Lima y desde las 21 (hora de Argentina), por la cuarta fecha del grupo D de la Libertadores, el cual lidera Fluminense. El juez designado es el chileno Cristian Garay.

Otros resultados de la 16ta. fecha del Apertura peruano fueron: Deportivo Garcilaso 3 (tres goles del argentino Santiago Giordana, ex Chacarita y Temperley)-Alianza Atlético 2; Asociación Deportiva Tarma 1-Academia Cantolao 1; Universitario 4 (un tanto de Emanuel Herrera, ex Argentinos Juniors y Sportivo Italiano)-César Vallejo 0; Melgar 2 (con anotaciones de Pablo Magnín, ex Tigre, y Bernardo Cuesta, ex Tiro Federal de Rosario)-Alianza Lima 1.