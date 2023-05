La sincera respuesta de Insúa al ser consultado por la lesión de Perrito Barrios: "No me quiero adelantar, pero..."

Con un doblete de Andrés Vombergar, ambos desde los doce pasos, San Lorenzo venció a Instituto por 2-0 y se posicionó a dos puntos de River, único líder del torneo de la Liga Profesional. Pero, lamentablemente para el mundo Cuervo, no todas fueron buenas noticias.

Cuando el reloj marcaba 28 minutos de la primera etapa Perrito Barrios se retiró del campo de juego con un marcado fastidio por la dolencia que tenía en el tobillo de su pierna derecha. Rubén Darío Insúa decidió no arriesgarlo y por ello mandó a la cancha a Ezequiel Cerutti.

En conferencia de prensa, el Gallego se refirió a la lesión que sufrió el número 10 de San Lorenzo: y puso en duda su participación en el partido que el equipo afrontará por la Copa Sudamericana: "No me quiero adelantar, pero no creo que haya chances de que Barrios pueda jugar el miércoles, espero equivocarme".

Con respecto al análisis de la labor de su equipo en el Nuevo Gasómetro, Insúa soltó: "Fue muy justa la victoria del equipo. Pese a que Instituto hizo un buen partido no hubo situación de gol de ellos. Nosotros, bien o mal, fuimos a buscarlo todo el partido. Nos quedan diez finales".