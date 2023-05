La innovadora medida del VAR que se estrenó con sonrisa para la Selección argentina en el Mundial

El VAR llegó hace siete años para otorgar transparencia en el fútbol. A lo largo del tiempo, no sólo que no logró su objetivo inicial, si no que alimentó a las suspicacias sobre los arbitrajes y, muchas veces, fue mal utilizado por los referís. En búsqueda de mejorar, la FIFA estrenó una actualización del videoarbitraje en el Mundial Sub 20: los árbitros tendrán micrófonos para comunicar su decisión al público luego de mirar la pantalla y esta función debutó de la mejor manera para la Selección argentina.

En Santiago del Estero, la Albiceleste Sub 20 jugó su primer partido de la cita mundialista ante Uzbekistán. La lluviosa tarde no comenzó bien, ya que los asiáticos se pusieron en ventaja al comienzo. Alejo Véliz, el delantero de Rosario Central, empató rápidamente, pero, a la siguiente jugada, el capitán Agustín Giay cometió una falta en el área y el francés François Letexier sancionó penal.

Sin embargo, el VAR lo llamó y le planteó que revea su decisión. Claro, el pibe de San Lorenzo fue al piso de forma algo imprudente, pero tocó la pelota antes de barrer el pie del uzbeko. Por eso, el árbitro galo hizo la ya tradicional seña de la pantalla y se fue al lateral a revisar la jugada.

Al terminar de observar las diversas tomas, Letexier se tomó el micrófono y lo abrió: "Después de la revisión, la decisión final es que no hay penal. Toca la pelota primero, no es falta, pelota para Argentina", comunicó en inglés y tanto el público como los jugadores de la Selección festejaron el cambio de decisión. Sin dudas, un gran avance, ya que muchas veces no se sabe cómo o por qué los árbitros llegan a ciertos fallos tras consultar el VAR.

Esta medida de comunicar el fallo al público presente y a los televidentes mediante un micrófono recuerda a lo que sucede en otros deportes. Por ejemplo, los árbitros de la NFL de fútbol americano, la NBA y otras ligas de diferentes disciplinas explican a los fanáticos las razones detrás de cada fallo que se revisa en el sistema equivalente al VAR utilizado en fútbol. Aunque pasó mucho tiempo en implementarse, siempre es mejor tarde que nunca.