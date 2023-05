Qué dijo Ancelotti de Nico Paz tras el “no” del Real Madrid a cederlo para el Mundial Sub 20: “Está muy…”

Luego de la sensible baja de Alejandro Garnacho a la convocatoria de la Selección Argentina Sub 20, el Real Madrid confirmó que Javier Mascherano no podrá contar con otro de sus jóvenes promesas: Nicolás Paz. El español nacionalizado argentino no será cedido por su equipo por lo que no estará en la cita mundialista.

El presente del volante que sí estuvo en el Sudamericano de la categoría es muy prometedor. A los buenos rendimientos en el Castilla se le suma la segunda convocatoria al primer equipo madridista, que este martes enfrentará a la Real Sociedad desde las 17. El argentino estaría en el banco, por primera vez desde enero pasado cuando lo hizo por Copa del Rey.

En la previa a este partido, el entrenador italiano del Real Madrid, Carlo Ancelotti, habló del presente del joven de 18 años: "Tiene proyección para jugar en el primer equipo. Está muy bien. Lo está haciendo muy bien con (Álvaro) Arbeloa y las veces que fue utilizado por Raúl también lo ha hecho muy bien en el Castilla”.

La negativa a Nicolás Paz no es la única ni es aislada, ya que el club tomó la misma decisión con otros dos futbolistas, el uruguayo Álvaro Rodríguez y el brasileño Vinicius Tobías. España no competirá en el certamen.

Entre los "europibes", Paz es el segundo a quien no le permitieron la salida de su club para disputar el Mundial, luego de Alejandro Garnacho, del Manchester United. Mascherano viajó a Europa para convencer a los clubes de la importancia que tiene la disputa de una competición como ésta. Pero el resultado viene siendo adverso. Hasta ahora, la única incógnita es Facundo Buonanotte del Brighton.