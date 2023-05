Pablo Lunati palpitó el superclásico y habló en duros términos del arbitraje argentino

Pablo Lunati, exárbitro de Primera División y confeso hincha de River Plate, se metió en la polémica del arbitraje que está viviendo el fútbol argentino y no se guardó nada en Una de más, programa de MDZ Radio. "Hay muy buenos árbitros que están saliendo, pero no se tienen que dejar viciar por la senda de Federico Beligoy (Director Nacional del Arbitraje en Argentina), que entiende poco el juego y es obsecuente del poder".

"Maximiliano Ramírez, Juan Galeano, Nazareno Arasa, Yaél Falcón Pérez hacen un muy buen trabajo, pero para mi estamos transitando una etapa compleja. De los últimos 20 años, esta es la peor etapa de todas. Más allá de eso, yo cuando dirigía un clásico lo único que intentaba era no equivocarme, pero el VAR ha traído consecuencias malas, principalmente en este país. Es por eso que se recrudeció todo con respecto al arbitraje. Que el VAR resuelva mal te da más impotencia", comenzó describiendo Pablo Lunati sobre la situación actual del presente del arbitraje del país.

"Beligoy es un obsecuente del poder", manifestó Lunati.

Y agregó: "Yo hablo con muchos dirigentes y excolegas y todos coincidimos en que Beligoy no puede estar. Patricio Loustau estaba para ser dirigiendo 4 o 5 años más, si tiene 47 años. Pero se va porque sabe que esto es una mugre. El ambiente del fútbol, hasta los jugadores, saben que Beligoy es un mentiroso. Yo fui hincha de River pero en la cancha siempre hice lo que consideraba correcto".

Con respecto a las polémicas de Boca-Racing el último fin de semana, Lunati expresó: "Barco y Villa deberían haberse ido expulsados. No existe más la intencionalidad en el fútbol, es algo que todos tienen que saber, hasta los mismos árbitros. ¿Vos te crees que Villa no sabe que tenía a un jugador atrás a la hora de poner el codo? No entiendo como el VAR no arregla, aunque en realidad si lo entiendo (risas). Yo con VAR me hubiese divertido un montón".

Su paso por el arbitraje y su amor por River

"Yo no extraño dirigir. River me dio tanto como hincha en este último tiempo, que la verdad no me arrepiento. Capaz que si el equipo no me daba tanto decía 'para qué me fui'. Agradezco la carrera que hice: 14 años en primera, nunca una lesión y el árbitro que más dirigió en los últimos 25 años en primera.

Lunati es hincha de River y ve bien al equipo de Martín Demichelis de cara al partido con Boca de este fin de semana: "Me encanta que vengan inspirados. Igual hay que estar tranquilos. Nosotros le ganamos la final en Mendoza en el 2018 y veníamos jugando muy mal hacía 6 meses. Así que me gusta que tengan (por Boca) un técnico que los quiera hacer jugar bien y que tenga su impronta. Tengo mucha fe en mi equipo".

Duro con Espinoza, árbitro mendocino

Por último, habló de Fernando Espinoza, un controvertido árbitro mendocino: "Espinoza tiene que resolver sus problemas personales primero. Todo eso lo lleva a ser el desastre que es adentro de una cancha. Nunca vi que un árbitro levante pasto y se lo dé a la gente de la tribuna. Mirá que yo me he peleado con hinchas adentro de una cancha. Pero queda ahí y punto. Él la pasó muy mal en Tucumán contra Atlético. Insisto en que tiene que resolver su vida privada".