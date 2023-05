La declaración de Benedetto sobre su vuelta a Boca que indignó a los hinchas del Marsella: "Sinceramente..."

Darío Benedetto no atraviesa su mejor momento. El Pipa sufrió un desgarro grado dos en el isquiotibial de su pierna derecha y, como consecuencia, se perderá el Superclásico del próximo domingo ante River. Mientras espera por su recuperación, el delantero de Boca habló con un medio francés.

En su diálogo con Telefoot, canal de televisión de Francia, el exjugador del Olympique de Marsella recordó su salida de aquella institución para vivir su segundo ciclo con la camiseta del Xeneize, el club de sus amores. sus palabras, no cayeron del todo bien en terreno marsellano.

"Boca está en mí, hasta me tatué el escudo. Soy hincha de este club desde que era pequeño. Mi esposa me dijo: '¿Queres volver a jugar Boca? Vamos, volveremos'. Cuando me volví a poner la camiseta, sinceramente, todos mis problemas desaparecieron. Volví a ser feliz", manifestó Benedetto.

Las palabras del Pipa no fueron bien recibidas en Francia. Los fanáticos del OM manifestaron todo su enojo a través de las redes sociales. Luego de oír que al emigrar de la institución todos sus problemas desaparecieron y que fuera del club volvió a ser feliz, el público francés se expresó.

Joueur éclaté pas le niveau pour jouer en Europe — john (@elpaucho13) April 30, 2023

À Marseille c'est pas qu'il avait des problèmes c'est qu'il était nul . — olive_13coco (@vice_sharks) April 30, 2023

Tu es dégoûtant Pipa demandez un prix, vous êtes un joueur dégoûtant et très mauvais — Emi Cardozo / BOKEEEE uD83DuDC99uD83DuDC9BuD83DuDC99 (@Emi181222) May 1, 2023