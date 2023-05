¿El Pulga Rodríguez podrá volver a jugar al fútbol tras el grave accidente automovilístico?

Lo peor ya pasó. El Pulga Rodríguez evoluciona favorablemente tras el accidente automovilístico que protagonizó en Tucumán el domingo pasado a bordo de su camioneta. El futbolista de Central Córdoba de Santiago del Estero sufrió lesiones en el rostro y deberá ser intervenido quirúrgicamente. Ante este escenario, muchos se preguntaron cuál iba a ser el futuro deportivo de un hombre que ya tiene 38 años. La respuesta llegó desde su entorno.

"Por su mentalidad, va a hacer lo posible para seguir. No hay lesión que no le permita jugar y lo que debe hacerse son cirugías que no implican un inconveniente para el mañana", señaló, terminante, su representante Roberto San Juan en declaraciones a CNN radio.

Tras volcar en la localidad tucumana de Lamadrid, el futbolista había sido internado en el hospital Ángel Cruz Padilla, donde estuvo en terapia intensiva a causa del traumatismo encéfalo craneano sufrido. Por su evolución, fue trasladado al Sanatorio 9 de julio para ser operado en las próximas horas.

Jorge Valdecantos, el director del hospital Padilla donde fue internado, también opinó sobre un posible pronto regreso a las canchas. "No debería tener problemas para regresar a su actividad. Como futbolista profesional se encuentra muy bien muscularmente".

Mientras tanto, el club le deseó un rápido regreso a las chanchas con un mensaje en redes sociales que reza: "Te esperamos para que nos sigas haciendo feliz con tu fútbol", acompañado por una foto suya con la camiseta de Central Córdoba.

