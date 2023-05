El palo de Falcioni a Riquelme por la final de la Libertadores 2012 que perdió con Boca: “En la previa…”

A casi 16 años de la última Copa Libertadores ganada por Boca Juniors, un equipo que tiene a esa competencia como su gran desafìo, las heridas por las finales perdidas siguen sangrando. Esta vez, el recuerdo no llevó a River y Madrid, sino aquella histórica derrota ante Corinthians en 2012, y lo trajo Julio César Falcioni.

El entrenador era quien estaba al mando de un equipo plagado de jugadores de jerarquía, con Juan Román Riquelme -actual vicepresidente de la institución- a la cabeza. La historia marcaría que tras el empate en 1 en la Bombonera, el equipo brasilero venció 2 a 0 en el Pacaembú y el partido pasó a la historia no solo por la derrota sino por todo lo sucedido en la previa, que se confirmó después.

Riquelme le había comunicado a los compañeros y cuerpo técnico en esa previa al partido que tenía una decisión tomada y era la de retirarse. Falcioni recordó hoy aquella instancia y expresó: "Esa final la perdimos antes de jugarla, y yo estaba seguro que a ese equipo le ganábamos. Hubo muchas cosas en la previa y muchos jugadores se sintieron tocados. Lo noté en el hotel antes del partido".

El ex DT de Boca además contó qué fue lo que le molestó de aquel momento: "No me enojé con nadie, si con un jugador que tenía mucha amistad con Riquelme y lloraba porque se retiraba. Yo le dije: a lo mejor no jugás nunca más una final de la Copa Libertadores, por eso tenés que llorar. Y realmente no la jugó nunca mas".

El entrenador ya había confesado sus sentimientos en torno a esa final y la sensación de que si no ocurría todo lo que sucedió, él sentía que el equipo estaba para ser campeón. Lo cierto es que la séptima se negó aquella vez y Falcioni terminó yéndose del club tras no ser renovado.