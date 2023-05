Copetti reveló por qué no pateó el penal decisivo ante River e hizo un reproche: “Si hay uno que…”

El final del último Torneo de la Liga fue histórico. Boca y Racing llegaron a la última fecha con chances de salir campeón y cada uno debía enfrentar al eterno rival del otro. Una semana llena de suspicacias como pocas veces se vio terminó con el Millonario sirviendole en bandeja el título al Xeneize tras haber vencido a la Academia, que dilapidó un penal que lo hubiese convertido en campeón como local. A seis meses de aquella tarde que muchos quisieran olvidar, Enzo Copetti dio sus razones por las que no se hizo cargo del tiro decisivo ante River.

En enero, el goleador dejó Avellaneda para irse al Charlotte FC de la MLS estadounidense. Un poco alejado del radar futbolero, el ex Atlético Rafaela explicó qué pasó en su discusión con Gonzalo Piovi y Jonatan Galván por ver quien pateaba el penal que le daba el título a Racing. El relato comienza desde el primer tiro desde los once pasos que tuvo la Academia ante River, convertido por Matías Rojas: "El primer penal lo estaba por patear yo porque, uno, estaba al borde de hacer el gol y me quedé con esa pica de que si pateaba, hacía el gol", comenzó a relatar.

Luego, Copetti recordó que tuvo no le gustó la actitud del paraguayo: "Pero me empujó y no pude patear... Matías era el primer encargado de patear, pero si hay uno que viene pateando, viene convirtiendo y no lo dejan patear, creo yo que... qué se yo, son decisiones", expresó.

Desde fuera de cámara, alguien le preguntó si esto generaba una pérdida de confianza en uno mismo, ya que no le habían tenido fe para disparar en primera instancia. Luego de asentir, el ex 9 de Racing comentó sobre el último y decisivo penal, que le hubiese dado a la Academia el triunfo por 2 a 1 a falta de pocos minutos y el campeonato: "Después, en el otro ya estaba cansado y, como no me sentía confiado para patear, decidí decirle a otro chico si quería patear", concluyó.

Finalmente, Copetti no pateó, Galván se hizo cargo, Franco Armani se lo atajó y el campeón fue Boca, que había empatado con Independiente en la Bombonera. Aquel cónclave para decidir el lanzador del penal todavía sigue en la memoria de los hinchas de Racing y muchos se siguen recriminando qué hubiese pasado si el goleador del equipo tomaba la pelota.