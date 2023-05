Pep Guardiola y su sorprendente frase tras su fuerte cruce con De Bruyne: "Me..."

El pasado miércoles Manchester City le regaló al mundo del fútbol una gran función. Venció por 4-0 a Real Madrid y, con un global de 5-1, se ganó a su lugar en la final de la UEFA Champions League. El próximo 10 de junio, en el estadio Olímpico Atatürk de Estambul, se disputará la final del torneo.

Mientras espera por la definición de la Liga de Campeones, donde ante Inter de Italia buscará la primera Orejona de la historia del City, Pep Guardiola fue consultado sobre la particular jugada en la que tuvo un fuerte cruces de palabras con Kevin De Bruyne, en medio del partido ante el Merengue.

Para comenzar, el DT manifestó: “La acción con Kevin, me encanta, nos gritamos. Me gusta. A veces es un poco plano, me gusta esta energía. No es la primera vez. No se ve, pero me grita en los entrenamientos. Esto es lo que necesitamos. Después de eso, se convierte en el mejor".

"Gündogan perdió el balón, Kevin también, no necesitábamos eso en el juego. En el medio tiempo hablamos de controlar el juego. No lo hicimos. Es fútbol, podemos hacerlo. Estas cosas deben suceder para ser competitivos”, sentenció Guardiola, quien se ilusiona con tomarse revancha tras caer ante Chelsea en la final de la edición 2020/2021.