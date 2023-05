La revelación del Pulga Rodríguez sobre su grave accidente: "No salí..."

El Pulga Rodríguez trasciende todo tipo de camisetas. El actual futbolista de Central Córdoba de Santiago del Estero preocupó al país luego del grave accidente que sufrió el pasado 30 de abril. Aquella mañana perdió el control de su camioneta, volcó y sufrió graves lesiones.

Tras ser operado con éxito de la cirugía maxilofacial a la que se sometió el pasado 4 de mayo, el tucumano fue dado de alta días más tarde. Este viernes, en diálogo con TyC Sports, Luis Miguel rompió el silencio y habló sin filtro de la forma en la que afrontó las últimas semanas

Para comenzar el Pulga reconoció que fue lo que más deseaba mientras estaba hospitalizado: "Uno agradece estar vivo. Solo quería ver a mis hijos, no preguntaba si podía volver a jugar al fútbol. Después de la operación, sí. Yo ya estaba contento con patear una pelota con mi hijo".

Sobre su forma de alimentarse, el Pulga expresó: "Estoy comiendo todo procesado, tengo que esperar unos días más. Ya puedo hacer bicicleta y pesas con poquito peso. Uno quiere estar lo antes posible, pero hay tiempos que no se pueden apurar. El lunes me sacan los puntos y ahí calculan 10 días más para empezar a comer con normalidad".

"Del accidente mucho no me acuerdo. Lo único que sé es que no salí despedido como decían. Estaba con el cinturón de seguridad correspondiente. Me salvó la vida estar dentro del vehículo en todo el momento. De las otras cosas más importantes sí me acuerdo", sentenció Rodríguez, luego de haber retornado a Central Córdoba para disfrutar junto a sus compañeros.