La fuerte autocrítica de Zielinski tras la derrota de Independiente ante Arsenal: “El equipo entró…”

Independiente retrocedió varios casilleros anoche. La derrota ante Arsenal, que salvo un milagro será muy complicado que mantenga la categoría, generó un impensado sacudón y Ricardo Zielinski fue muy autocrítico al analizar lo sucedido en Sarandí. "En el fútbol argentino parece que cuando se gana sos un fenómeno y cuando se pierde está todo mal", expresó.

Luego, agregó: "Hoy no reafirmamos las cosas que hicimos en el partido con Tigre. Empezamos con un gol en contra y después nos metieron otro gol que se podría haber evitado. El equipo entró desconcentrado. No tuvimos un buen partido. Cuando no jugás bien pasa lo que pasó hoy. Con muy poquito lo perdimos".

Arsenal cortó la racha positiva de Independiente.

"Arsenal nos dividió la cancha jugando siempre largo y también es mérito de ellos. Los dos goles fueron un accidente. Estamos en un campeonato en el que podemos perder con cualquiera. Sabemos que tenemos un camino largo y duro por delante. Hay que saber que no jugamos bien, no fue un buen partido. Se hizo un partido en el que los goles fueron un accidente. No fuimos profundos pero la actitud la tuvimos", cerró el Ruso que, desde su llegada, sacó ocho de 18 puntos en juego.

En cuanto a los jugadores, Cristian Báez fue uno de los que dio la cara y les pidió "disculpas a todos los hinchas que vieron el partido desde sus casas porque se hizo todo mal". "Lo único que puedo hacer es pedirle disculpas a los hinchas de Independiente que estuvieron viendo el partido desde sus casas, porque esta noche perdimos porque hicimos todo mal", reflexionó.

Rodrigo Rey se pronunció en el mismo sentido y admitió que Independiente llegó a Sarandí "con otras expectativas y las distracciones se pagaron caras". "En esta liga todos los partidos son como los de hoy, y las diferencias se establecen en la concentración y los mínimos detalles. Y debemos tenerlo claro, porque sino el fútbol no te da chances, como nos dijo el técnico. Y si uno no está al ciento por ciento en lo mental, se paga como lo pagamos esta noche", remarcó.