El picante cruce retro de Almirón con Milito, con una fuerte advertencia: "Que no mariconee; ya nos vamos a cruzar"

Argentinos recibirá a Boca este viernes desde las 21.30 en un partido prometedor, porque el equipo de Jorge Almirón viene en levantada y buscará ratificarlo desde el resultado, y los de Gabriel Milito buscarán imponerse para estar más cómodos en la tabla para la clasificación a las copas internacionales.

Como si al partido le faltaran condimentos, el recuerdo de un antiguo cruce entre ambos entrenadores le añade aún más pimienta a la previa. Ambos se encontraron en un duelo por Copa Sudamericana en 2016, Almirón dirigiendo a Lanús y Milito a Independiente. La cosas entre ambos terminó mal.

En aquella oportunidad, un 14 de septiembre en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini (la vuelta de la segunda ronda de esa competencia. Ganó Independiente en el global por 3-0), Jorge Almirón se molestó con Milito finalizado el partido porque lo acusó de hablar con el Laucha Acosta, su jugador.

Almirón aquella noche de Copa Sudamericana. Foto: Noticias Argentinas

“No tenés que hablar con los rivales, hay que respetar a los jugadores. Nos ganaron bien, no me voy a quejar de eso. Pero que no esté mariconeando con los rivales”, soltó Almirón en ese momento. Acosta lo había acusado de gastarlo en el final del encuentro.

Milito le habría dicho a Acosta "dejá de mariconear" esa noche de 2016. Foto: Noticias Argentinas.

Tras retirarse del túnel y en conferencia de prensa, el ahora DT de Boca quiso bajar la temperatura pero terminó lanzando una fuerte advertencia: “No me gustó que increpara a mi jugador. Hay que ser respetuosos, sobre todo los técnicos con los rivales. Se puteó un poquito pero no pasa nada. Ya lo expliqué, los jugadores están jugando y aunque discutan entre ellos no hay que meterse. No nos podemos meter, me dijo el Laucha lo que le había dicho algo. Es normal, ya nos vamos a cruzar cara a cara".

Llamativamente, en los siguientes seis años y medio nunca volvieron a cruzarse, al menos por un partido oficial. El reencuentro "cara a cara" se dará este viernes en el estadio Diego Armando Maradona. ¿Habrá rencor?