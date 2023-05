Rubén Insúa un año en San Lorenzo

A falta de once partidos para la finalización del torneo de la Liga Profesional, San Lorenzo se encuentra cinco puntos por debajo de la línea de River. En este contexto, el equipo de Rubén Darío Insúa se ilusiona con pelearle mano a mano al equipo de Demichelis en la lucha por el título.

Justamente el Gallego, quien está cumpliendo su primer año en su segundo ciclo como director técnico del Ciclón, dialogó con Radio Rivadavia y expresó todo su entusiasmo por el presente que le toca vivir a su equipo. El DT no dejó pasar la oportunidad, además, de enviarle un mensaje a los fanáticos.

El Gallego se ilusiona con pelearle el torneo a River.

Para comenzar, Insúa expresó: "Cumplir un año en el fútbol argentino no es poca cosa. Es difícil describir con un número este año de trabajo, arrancamos en un momento no sencillo pero desde el primer día tratamos de mandar un mensaje claro hacia adentro del plantel. Trabajar mucho, conocer a los jugadores que había en el equipo. Lo que está pasando ahora es la continuidad de lo del semestre pasado, aunque siempre hay que mejorar".

"Lo que vemos en el día a día es un motivo para que el público y los socios se sientan bien representados. Tenemos un plantel de buenos jugadores, buenas personas, buenos profesionales que le dan valor al lugar en el que están. Me gusta la química que se ha construido entre el equipo y la gente", añadió el DT de San Lorenzo.

Para finalizar, Insúa se refirió al papel fundamental que juegan los hinchas: "El estadio está siempre repleto, el hincha apoya y en momentos difíciles ha levantado algunas actuaciones que no estaban del todo bien. Se disimulan los errores de los jugadores jóvenes, es una suma de factores. Yo desde el debut vi un par de cosas que me parecieron un buen mensaje, la gente siempre acompañó aunque no sabía con qué se iba a encontrar", continuó el DT.