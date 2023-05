Rafa Nadal confirmó que no jugará en Roland Garros e hizo un anuncio que estremece al tenis: "Voy a hacer un..."

El tenista español Rafael Nadal ha anunciado este jueves que no participará en la próxima edición del torneo de Ronald Garros, que se juega entre el 22 de mayo y el 11 de junio y que ha ganado 14 veces. "No tengo intención de jugar por los siguientes meses. Voy a hacer un punto y aparte en mi carrera profesional", expresó en una conferencia de prensa.

"La evolución de la lesión que me hice en Australia no ha ido como me hubiese gustado. He perdido objetivos por el camino, y Roland Garros se hace imposible. En este momento, no voy a poder estar en Roland Garros. Con lo que es ese torneo para mí, pueden imaginar lo difícil que es. No tengo intención de seguir jugando por los siguientes meses", continuó.

Además, agregó: "Podría ser un objetivo intentar llegar a final de año y poder jugar la Copa Davis. E intentar encarar el año que viene con garantías. Creo que será mi último año. Si sigo jugando en este momento, no creo que pueda estar el año que viene. No voy a Roland Garros, no jugaré estos meses, y mi intención es que el año que viene sea el último. Poder jugar los torneos que me apetezcan para despedirme de aquellos que me han marcado".

Nadal sufre una lesión en el psoas de la pierna izquierda y no juega torneo alguno desde que sintió la lesión en el pasado Abierto de Australia. Desde entonces ha renunciado a cada campeonato que inicialmente tenía previsto. Solo ha disputado cuatro partidos en lo que va de 2023. Disputó la United Cup y perdió los dos encuentros que jugó, frente a Cameron Norrie y Alex de Miñaur.

Después, acudió al Abierto de Australia y perdió en segunda ronda, lesionado. Ganó al británico Jack Draper y perdió frente el estadounidense Mackenzie McDonald. El tenista español anunció entonces la lesión en el psoas y aunque hace tiempo que ha iniciado los entrenamientos en pista, no ha vuelto a un torneo desde mediados de enero.

Nadal se ha perdido la gira por Estados Unidos, los Masters 1.000 de Indian Wells y Miami y la temporada de tierra, entre ellos el Masters 1.000 de Montecarlo, el torneo Conde de Godó de Barcelona, el Masters 1.000 de Madrid y el de Roma.