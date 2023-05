La polémica comparación del Loco Abreu con Argentina campeón del mundo: "Es como cuando…"

Sebastián Abreu, exdelantero uruguayo, exteriorizó sus deseos de que el capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, termine su carrera en Barcelona y además se refirió a las críticas de su par Diego Lugano quien apuntó contra el arbitraje en el Mundial Qatar 2022, donde el equipo conducido por Lionel Scaloni se consagró campeón.

"Tendrán sus méritos, pero de los 5 penales que le dieron, 4 nadie tiene dudas que no fueron, totalmente forzados", dijo el histórico jugador de San Pablo y el Loco remarcó: "Si haces un análisis de algunos penales, acá se cobraron y en otros no. El penal de la final de Di María no es, y el de Messi con Polonia tampoco", afirmó en declaraciones a AM La990.

El Loco también puso en duda algunos fallos del Mundial.

El ex River, San Lorenzo y Central, además, realizó una polémica comparación: "Es como cuando en los años '90 y 2000, los equipos grandes salían campeones y en los partidos bisagra había una roja al rival o un penal", explicó y agregó que sucedía por "la presión, la relevancia y la importancia de los jugadores".

Luego expresó el deseo de que Messi vuelva a Barcelona y apuntó contra los franceses por el destrato que han tenido con el capitán albiceleste. "Me encantaría que Messi termine su carrera en Barcelona, tiene que terminar con un final feliz, tiene que terminar a lo grande. Es el lugar que se merece y el fútbol se merece".

"Es una locura que a Messi lo traten como lo tratan en Francia, como si fuera un delincuente, la verdad que deseo que se le termine el contrato lo antes posible. Porque, en vez de disfrutarlo en su mejor momento, de disfrutar esa posibilidad hermosa de tener en el equipo al mejor jugador del mundo, es todo lo contrario", sentenció.