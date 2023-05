La confesión de un "europibe" de la Selección argentina Sub 20: “Me encantaría jugar en Independiente”

Matías Soulé fue el último de los integrantes de la Selección argentina Sub 20 en sumarse al grupo que dirige Mascherano y será uno de los "europibes" que tendrá el combinado nacional. En Juventus está teniendo cada vez más minutos pero en las últimas horas realizó una confesión que revolucionó parte de Avellaneda ya que expresó el deseo de "jugar en Independiente".

"Con mi padre siempre hablamos de lo bueno que sería jugar en Independiente en algún momento, y aunque recién estoy empezando en mi carrera, me encantaría que ese deseo se concretara algún día", reflexionó Soulé, de 20 años. "Es cierto que mis primeros pasos en el fútbol los di en las inferiores de Vélez Sarsfield a los nueve años, y como era muy chico no pude ir a la pensión hasta cumplir 11, pero siempre fui de Independiente", explicó en Radio La Red.

Matías Soulé.

Pero su presente es la Juventus y allí su "maestro", por estilo y características de juego es Ángel Di María. "Como soy zurdo y juego en una posición similar a la suya, muchas veces encaro para adentro desde la derecha pero no llego a patear. Cuando él vio eso me aconsejó como poner el pie para hacerlo y desde que me lo explicó, mejoré muchísimo", aseguró.

En tanto que otro zurdo habilidoso como Valentín Barco, en diálogo con TNT Sports, se mostró "emocionado por entrar de nuevo al predio de AFA. Cuando eso sucede a uno se le pasan muchas cosas por la cabeza, porque es algo hermoso". "Y sobre todo volver después de quedarme afuera del Sudamericano por la lesión de tobillo, por lo que era lógico que Mascherano no me convocara. Pero ahora que estoy bien vuelvo a tener la oportunidad y espero devolverle esa confianza dentro de la cancha", expresó.

"Escuché que algunos me querían comparar con Juan Pablo Sorín, pero recién tengo 18 años y es muy prematuro decir algo así. A mi me gusta ver a mis compañeros, y a uno que admiro es a Luka Romero (Lazio), que fue mi compañero en un Sudamericano Sub 15 y ahora que nos reencontramos, volvemos a entendernos muy bien cuando atacamos por izquierda", afirmó.