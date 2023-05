La buena noticia que recibió Luis García en Maipú

Luis García tiene más de un motivo para que la sonrisa no se le borre de la cara y los dientes no se le oculten. Es que técnico del sorprendente Deportivo Maipú transita un presente inmejorable en cuanto a lo deportivo con su equipo que da pelea en lo alto de la zona B de la Primera Nacional y sueña despierto con ese anhelo llamado ascenso.

Pero como todo anda de para bienes, el adiestrador botellero recibió una gran noticia en el arranque de la semana que le permite dormir tranquilo y conciliar el sueño luego de varias noches de insomnio: la enfermería tiene a todos sus pacientes dados de alta a excepción de Nicolás Del Priore, porque el volante es el único descartado y lo estará por un buen tiempo debido a la lesión que sufrió en una de sus rodillas.

Más allá de esta baja sensible, que Luis García pueda contar con todo el plantel no deja de ser ante toda una novedad. Es que a lo largo del campeonato las lesiones han sido una verdadera pesadilla para el director técnico que se las ha tenido que ingeniar para poder armar un once competitivo que esté a la altura cada fin de semana. Nobleza obliga, le ha salido y los resultados están a la vista.

Sambueza se perdió una parte del torneo por la molestia en su rodilla.

De corrido y sin soplar, se han lesionado Guillermo Ferracuti, Álvaro Vélez, Rubens Sambueza, Agustín Manzur, Gonzalo Klusener, Juan Pablo Cozzani y Luciano Herrera en una enfermería que ha tenido trabajo a sol y sombra con la cantidad de pacientes que la habitaron en diferentes momentos del torneo.

Sin embargo, el Deportivo Maipú siempre fue un equipo competitivo e incluso hoy es escolta de la zona B aún con el inconveniente de las lesiones, lo que habla de una gran muñeca del entrenador y también de un plantel que ha sabido responder más allá de los imponderables.