Mazazo en Roland Garros: la noticia sobre Rafa Nadal que estremece al mundo del tenis

Hace tiempo que Rafa Nadal no es el mismo. Los problemas físicos no lo dejan tranquilo al manacorí, que pisó una cancha de tenis por última vez en el Australian Open de comienzos de año. Desde entonces, el exnúmero uno del mundo se enfocó en sanar esa lesión en su cadera para llegar de la mejor manera posible a Roland Garros, su torneo predilecto. Sin embargo, no pudo ser.

Era una posibilidad cada vez más latente y, finalmente, parece que sucederá. Según informó el sitio español Relevo, Rafa Nadal se bajaría de Roland Garros, el Grand Slam que lo convirtió en leyenda y que lo tendría como campeón defensor: "El tenista balear no se ha recuperado a tiempo de su lesión en el psoas y las molestias que arrastra en la cadera y se perderá el torneo más importante de su carrera por primera vez desde 2004", informó el medio antes mencionado.

#ÚltimaHora Rafael Nadal se pierde Roland Garros.



El tenista balear no se ha recuperado de su lesión y no podrá acudir al torneo que ha ganado 14 veces.



De momento, no tiene fecha de regreso.



Sin dudas, un bombazo que nadie quería ver, pero al que no se puede llamar inesperado. El último partido del ganador de 22 Grand Slams fue el 18 de enero, cuando cayó en segunda ronda del Abierto de Australia ante Mackenzie McDonald (55°). La inactividad de Nadal previa al torneo de la capital francesa suponía muchas dudas sobre su nivel.

Pese a que el antecedente próximo no era para nada alentador, se esperaba que Rafa sacara fuerzas desde no las tiene para defender su corona. No sería la primera vez que el español obtiene "superpoderes" en el Phillippe Chatrier, donde levantó 14 títulos y solo perdió tres partidos: 2009, contra Robin Soderling, 2015 y 2021, ambos ante Novak Djokovic.

Rafael Nadal ofrecerá, este jueves, una conferencia de prensa para informar sobre su participación en #RolandGarros 2023.

En medio de esta versión que lo deja afuera de París, Nadal dará una conferencia de prensa este jueves. El tema central será Roland Garros, por lo que se cree que allí anunciará su baja.

No obstante, su ausencia del Grand Slam de polvo de ladrillo no es la única mala noticia. De acuerdo con lo informado por Relevo, el regreso de Nadal seguiría sin tener fecha, por lo que está realmente en duda su participación en Wimbledon. En la última edición, el español llegó a semifinales tras superar a Taylor Fritz en una batalla de cinco sets en cuartos de final, pero una lesión en el abdomen lo obligó a retirarse de la competencia-