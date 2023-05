La pregunta que molestó a Guardiola tras la goleada del City al Real Madrid: “¿Que yo le…?”

El Manchester City de Pep Guardiola logró algo que parecía imposible: humillar al Real Madrid en Champions League. En la vuelta de la semifinal, los Ciudadanos pasaron por encima del Merengue, vencieron por 4-0 y se metieron en la gran final de Estambul. Sin embargo, no quiso llevarse el crédito por la victoria y aseguró que él no acabó con el dominio blanco en Europa.

En conferencia de prensa, el entrenador catalán se mostró exhausto tras un partidazo de su equipo. Luego varios traspiés a lo largo de los años, el DT del City está muy cerca de volver a levantar la Orejona, certamen esquivo para él desde 2011. Sin embargo, a Guardiola no le gustó la frase de Grealish al terminar el encuentro: "Eso no me gusta. Se puede parar a cualquier equipo. Pero puede cambiar de la noche a la mañana y no quiero dar libre mañana. No podemos relajarnos. Brentford es una salida complicada", dijo sobre el próximo partido de la Premier League.

Además de la Champions, el Manchester City está muy bien posicionado para concretar el tricampeonato en la liga local y también jugará la final de la FA Cup. Por eso, muchos medios ingleses hablan del posible triplete, algo que solo logró el Manchester United en Inglaterra. No obstante, Guardiola tampoco quiso saber nada con eso: "No. Estamos a una victoria en cada competición. Estamos muy cerca. Queda mucho trabajo. Y trabajo de calidad. Trabajamos muy fuerte para eso", aclaró.

El abrazo de Guardiola a Julián Álvarez, autor del cuarto gol del City ante el Real Madrid.

Por otra parte, el catalán negó haber cerrado la etapa de dominio del Real Madrid en la Champions: "No cierro nada. Sólo sé que es un fantástico equipo. No voy a ser yo quien vaya a juzgar al Madrid. En la primera parte hemos jugado muy, muy bien. Ganarles como les hemos ganado da un alto nivel de satisfacción", aseguró.

En el campo de juego, Guardiola reconoció que ni él veía una superioridad tan marcada del City sobre su rival en la previa: "Evidentemente no. Jugamos con el dolor de todo un año en la barriga, por lo que pasó el año pasado. Y hoy sacamos todo. La actitud fue fantástica y el juego, espectacular. Muy contento de estar en la final", concluyó.

Cuándo es la final de la Champions League entre el Manchester City y el Inter

Este martes, el Inter se quedó con la llave ante el Milan, su eterno rival, y se metió a su primera final de Champions en 13 años. Un día más tarde, el Manchester City vapuleó al Real Madrid y volverá a la definición tras su derrota ante Chelsea en 2020/21. El encuentro que decidirá al nuevo campeón de la Orejona será el 10 de junio en el Olímpico de Estambul, que tiene capacidad para 75 mil espectadores.