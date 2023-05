La fuerte reacción 2.0 de Mauro Icardi al rumor de una negociación con Boca

Año a año, el mundo Boca suele tener rumores de pases bombas que ilusionan a sus hinchas de cara a los mercados de pases. El último ejemplo de esto fue Edinson Cavani, a tal punto que varios periodistas lo dieron por hecho y varios fanáticos fueron a darle la bienvenida al aeropuerto. Sin embargo, el Matador nunca llegó. En los últimos días, Mauro Icardi comenzó a sonar en redes sociales y hasta se habló de una supuesta negociación.

icardi, tajante sobre los rumores de su negociación de Boca.

Al igual que pasó en otras ocasiones, fue el propio protagonista quien salió al cruce de las versiones y desmintió todo. En su cuenta de Instagram, un seguidor le preguntó al jugador del Galatasaray de Turquía por los rumores que lo vinculaban con el Xeneize: "Mauro, ¿es verdad que venís a la Argentina a jugar a un club? Respondé, ¡queremos saber!".

Ante esta consulta, Icardi fue tajante: "No hablé con nadie! Falso", escribió. Esto echaría por tierra los rumores, pero el mercado de pases no comenzó y todo puede pasar en unos meses. Esto ya había sido informado por Tato Aguilera, quien había desmentido las versiones de otros periodistas: "Me descartan que Boca llamó a Mauro Icardi y también me confirman que no están pensando en comunicarse con el jugador para que llegue cómo refuerzo en junio", aseguró en Instagram.

Buena temporada de Icardi en Turquía: 18 goles en 23 partidos.

El rumor de un posible pase de Icardi a Boca tenía el sustento de su situación contractual en Europa. El delantero rosarino está a préstamo en el Galatasaray, pero el dueño de su pase es el Paris Saint-Germain. Precisamente, los turcos no renovarán la cesión y los parisinos no lo tendrán en cuenta para la próxima temporada.

Además, su exesposa y representante, Wanda Nara, se encuentra en Argentina con sus dos hijas. Mientras tanto, el litigio legal entre ambos sigue en pie, por lo que sería otro motivo de un eventual, pero por ahora desmentido, regreso de Icardi al país.

En cuanto a su actualidad, el ex Inter y PSG lleva 18 goles en 23 partidos con la camiseta del Galatasaray, entre Superliga y copa doméstica de Turquía. Con esta gran campaña individual, Icardi tuvo gran participación para que los de Estambul lideren el campeonato local con 76 unidades a falta de cuatro jornadas para el final.