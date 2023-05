La “advertencia” de Taborda a River antes de ir con Platense al Monumental: “Soy hincha de Boca y…”

Más allá de su sorpresiva suplencia ante el Racing de Gago (entró en el segundo tiempo), el presente de Vicente Taborda en Platense es promisorio, principalmente para Boca Juniors, dueño de su pase. Es uno de los futbolistas con más ocasiones generadas, gambetas completadas y faltas recibidas de la presente temporada de la Liga Profesional y sus actuaciones lo ponen como una de las jóvenes promesas. En la previa al partido ante River, el jugador ya palpita el partido y habla de su futuro en el Xeneize.

El enganche brindó una entrevista en D Sports Radio, donde habló de la posibilidad de retornar al club de la Ribera a mitad de año: "Todavía no tuve ninguna comunicación con Boca, creo que falta un tiempito para que abran el libro de pases y en ese momento se verá y decidirá. A mitad de año hay repesca y sino el préstamo se me termina en diciembre".

Taborda ya enfrentó a Boca en la temporada.

"Me he cruzado cuando voy a ver a la Reserva pero solamente fueron saludos y charlas, nada respecto a volver. Falta mucho y todavía me quedan partidos con Platense", señaló sobre su contacto con el Consejo de Fútbol..

Además, el joven de 21 años se refirió a la posibilidad de llevar la histórica diez del club: "Desde que llegué a Boca la usé mucho en Reserva e inferiores, pero sé que tengo que trabajar mucho aún para eso y voy en camino".

Taborda es uno de los futbolistas con más gambetas de la Liga Profesional.

Finalmente, Taborda dejó Boca por un momento y se metió de lleno a la actualidad del equipo que dirige Palermo, que este domingo enfrenta al Millonario en el Monumental, en un duelo especial para él: "Este River tiene pocos lugares por los que uno les puede entrar. En todas las líneas está bien parado, así lo demuestra, pero nosotros tenemos un buen equipo e intentaremos a nuestra manera hacerle daño. Soy hincha de Boca y también me lo voy a tomar desde ese lado. Todos los partidos son finales, nos estamos jugando el descenso y el partido con Racing fue importante, este lo será más todavía".