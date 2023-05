Capria respaldó a Gago y lanzó una fuerte frase a quienes lo agreden por teléfono: “Me gustaría que…”

Racing transita la tormenta. La turbulencia afecta más a Fernando Gago, principal apuntado por los hinchas, pero el respaldo de jugadores y dirigentes al DT implica un efecto dominó. Uno de las víctimas de ese efecto es el mánager, Rubén Capria, quien también bancó al entrenador.

Así como lo había hecho antes de la derrota ante Platense el presidente Víctor Blanco y como lo hizo el referente Iván Pillud ni bien finalizado, el Mago defendió al entrenador: "Fernando (Gago) tiene que estar en el club, seguir en todo el proceso de nuestra gestión. El balance es súper positivo. Que hayamos tenido un bache por los atenuantes de las lesiones simultáneas, que no son excusas... Elevó la vara en la institución y creo que tenemos que seguir apostando por el proceso, Ojalá siga por mucho tiempo con nosotros".

Además, Capria señaló que "el grupo de jugadores también está totalmente consubstanciado con la idea de Fernando (Gago), con el sello que le dio al grupo, la manera de entrenarse y en la relación humana".

Capria defendió a Gago.

En declaraciones a ESPN, el exmediocampista se refirió además a las críticas que recibe por el mal momento del equipo y por defender al entrenador. "Todo se entiende y dentro del marco del respeto lo tolero. Llegué a un punto porque a veces uno recibe agresiones que cara a cara no pasan, me gustaría que sucedieran cara a cara. Se dan muchos golpes bajos. Gente que escribe y dice una sarta de estupideces", denunció.

Y agregó luego: "Es muy fácil agredir, eso me duele porque hace un año difundieron mi teléfono para que la gente me insulte y no me escribía nadie hasta la semana pasada. No soy llorón, no es que me amenazaron, pero son cosas feas".