Bielsa dio las tres razones por las que Argentina ganó el Mundial y lanzó un exabrupto sobre la final: "Dije 'put...'"

Marcelo Bielsa fue presentado como nuevo entrenador de la Selección uruguaya en un acto oficial organizado por la Asociación Uruguaya de Fútbol.

El experimentado director técnico, que ya dirigió a las selecciones de Argentina (1999-2004) y Chile (2007-2011), se refirió a las sensaciones del nuevo desafío y se tomó su tiempo para responder detenidamente cómo vivió la coronación de la Selección argentina en el Mundial de Qatar.

"Obviamente soy argentino, estoy orgulloso de serlo. Primero, me gusta ser argentino. Segundo, amo al fútbol de mi país como no puede ser de otro modo. Tercero, yo soy hincha del fútbol. El otro día escuché una frase de Martino que dijo que cuando va a ver a Newell's no le importa si juega bien o mal. Lo que quiere es que gane. Los hinchas vamos a la cancha y lo primero que queremos es que gane nuestro equipo. Yo quería que Argentina gane la Copa del Mundo de cualquier manera y después iba a analizar", expresó.

Luego, evaluó el logro a nivel personal de Lionel Messi: "Por supuesto que la recompensa que Messi obtuvo está más vinculada a su obstinación, a su paciencia, a su aguante; que a sus recursos, que obviamente son extraordinarios".

Scaloni se ganó el reconocimiento de Bielsa.

Además, habló de qué fue lo que le produjo más emoción de la final: "Antes del partido yo hice una comparación y puse a cada jugador francés con cada argentino en su puesto. Mi conclusión es que había nueve franceses mejores que nueve argentinos. Dije 'puta, qué partido difícil'. Y Argentina no solo mereció el triunfo, sino que dominó el partido 80 minutos de 90. Para mí ese fue el mejor elogio de todos, para el entrenador, cuerpo técnico y jugadores. Demostraron ser mucho mejores que los rivales cuando el análisis previo indicaba lo contrario".

Bielsa también analizó el rol de la hinchada, tanto para los que fueron a Qatar como para los que alentaban desde Argentina o cualquier parte del mundo. "Noté una cosa que para mi fue definitoria. Por primera vez el público iba a acompañar al equipo aunque no ganara. Y eso no es propio del exitismo argentino sino es algo que el equipo se había ganado. Yo siempre destaco que le costo social que tiene la derrota en Argentina hace que los jugadores se potencien. Nadie quiere perder porque salir a la calle después de una derrota en Argentina es más difícil que en la mayoría de los lugares en los que el fútbol es pasión. Pero acá el público fue distinto. Desde el primer momento, el mensaje que le transmitió al equipo es que los iba a acompañar igual. Eso tuvo un efecto muy potenciador", señaló el DT.

Para finalizar, Bielsa reflexionó sobre cuáles fueron las patas claves para que Argentina lograra el título en Qatar: "Fue la reunión de tres cosas muy importantes. Jugadores dispuestos a superar a rivales mejores exprimiendo sus condiciones al máximo, un jugador como Messi en un estado de gracia mental y un público que se mimetizó con su equipo a través de un amor sin condiciones".