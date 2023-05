Rumor bomba en Boca: ¿va por un tremendo goleador argentino que juega en Europa?

La dirigencia de Boca, encabezada por Jorge Ameal y Juan Román Riquelme, junto a la colaboración del Consejo de Fútbol; se encuentra armando el plantel de cara al próximo semestre, con el objetivo de competir por la Copa Libertadores, en caso de que el Xeneize no se quede eliminado, lo que parece poco probable.

El equipo de Jorge Almirón necesita variantes, pero principalmente jugadores de jerarquía internacional que le den un salto de calidad al plantel. En esa categoría se puede inscribir el último rumor que se asoció al equipo: el delantero Mauro Icardi.

Según la información brindada por Guido Zaffora y Hernán Castillo, de radio Continental, el futbolista del Galatasaray de Turquía sería sondeado por Boca para incorporarlo en julio. El futbolista no vería con malos ojos regresar al país. No será sencillo, ya que la ficha pertenece al PSG (está a préstamo en Turquía), que no lo soltará fácil.

Mauro Icardi en Galatasaray.

Doblete para el Galatasaray

El delantero está a punto de salir campeón de la Liga Turca con Galatasaray. Este martes derrotó por 2 a 0 al Istanbulspor, con dos goles precisamente de Icardi. El primer tanto fue de penal y el segundo tras una definición en el área, su hábitat natural. Su equipo tiene 76 puntos en 32 fechas y el segundo, Besiktas, tiene 68 y restan cuatro fechas para el final del torneo.

Es la tercera vez consecutiva que que anota en el torneo y ya acumula 15 goles en 20 presencias. Junto a él juega otro viejo anhelo de Boca, el volante uruguayo Lucas Torreira quien manifestó en más de una oportunidad ser hincha del club y querer jugar en la institución.