La impactante decisión de Mercedes sobre el futuro de Mick Schumacher en la Fórmula 1

Este fin de semana, la Fórmula 1 llega a Italia para el Gran Premio de Imola. Mientras las fuertes tormentas atentan contra el fin de semana de carreras, los rumores en el paddock del Gran Circo van y vienen. Uno de los que más fuerza tomó en los últimos días fue el regreso de Mick Schumacher a uno de los equipos de la zona baja como Williams.

Tras dos años en el equipo estadounidense Haas, el hijo de Michael Schumacher no estuvo a la altura de las expectativas. Errores de novato, malos resultados y principalmente los destrozos al auto llevaron a Guenther Steiner, jefe de la escudería, a no renovar el vínculo con el alemán de 24 años. Por esta razón, al joven Mick no le quedó otra que ser suplente o tercer piloto en Mercedes, escudería en la que su padre cerró su trayectoria, a la espera de una oportunidad al volante.

Mick Schumacher en la sede central de Mercedes en Brackley, Inglaterra.

Sin embargo, esto parece casi imposible con pilotos de la talla de Lewis Hamilton, quien todavía debe renovar su contrato, y George Russell, llamado a ser el líder de las Flechas Plateadas en el futuro. Por eso, Toto Wolff, jefe de equipo de Mercedes, vería con buenos ojos que Schumacher tome el asiento del novato estadounidense Logan Sargeant en Williams.

La histórica escudería de Grove fichó al norteamericano de 22 años con la expectativa de tener un buen piloto joven y, sobre todas las cosas, generar patrocinios en Estados Unidos, donde la F1 está más fuerte que nunca. Sin embargo, la primera parte no se cumplió, ya que Sargeant no puntuó en cinco carreras y está lejos del rendimiento de su compañero. Alex Albon.

Logan Sargeant lleva cero puntos en sus primeras cinco carreras con Williams.

Según informó Sport1 de Alemania, Wolff buscaría convencer a su viejo conocido James Vowles, exingeniero jefe de Mercedes y actual director de Williams, de reemplazar a Sargeant con Schumacher tan pronto como en el parón de verano. No sería la primera vez que suceda, pero parece difícil que un novato pierda su lugar en la parrilla tras solo seis meses de experiencia.

Mick Schumacher, el nuevo mimado de Toto Wolff.

Sin embargo, Wolff tiene mucho poder en Williams. Además de sus lazos con Vowles, el austríaco es accionista de la escudería y Mercedes le fabrica los motores para sus monoplazas. Cualquier cosa puede suceder en la Fórmula 1, así que habrá que seguir atentamente el progreso de Sargeant y su posible salida por Schumacher.