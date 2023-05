La fuerte decisión de la AFA con Herrera y qué pasó con el árbitro del VAR en el Superclásico

La Liga Profesional definió los arbitrajes para la fecha 17° y la principal novedad pasa por que por segunda fecha consecutiva en la lista no figura Darío Herrera.

El juez tuvo su último partido en el River-Boca del Monumental, el domingo 7 de mayo, en la que su actuación fue muy cuestionada. Más allá del penal que cobró sobre el final (hay un contacto de Sández sobre la pantorrilla de Solari), tras un primer tiempo de riendas cortas, durante la segunda mitad omitió segundas amarillas claras a Enzo Díaz y Casco y no observó un claro pisotón de Figal a Beltrán que era para roja directa (el VAR tampoco lo llamó a revisar esa jugada). Sin embargo, con el tumulto del final expulsó a tres jugadores por equipo, aunque dos de ellos eran suplentes de River.

Herrera dirigió el Superclásico.

Por otro lado, la AFA sí nombró en las designaciones a Silvio Trucco, quien se desempeñara como árbitro VAR en el Superclásico. El juez había quedado bajo sospecha por la acción de Figal y -para algunos- por el penal, pero su presencia en la próxima fecha echa por tierra la versión de que la evaluación de Beligoy, director nacional de arbitraje de la AFA, había sido negativa por no intervenir tras la pena máxima sancionada por Herrera.

Trucco se había ausentado la semana pasada por un viaje para ir a arbitrar a Arabia Saudita junto a Fernando Rapallini, Juan Pablo Belatti y Sebastián Ranieri, previsto antes del River-Boca. Ahora será nuevamente VAR, en el partido del sábado entre Lanús y Newell’s.

Silvio Trucco.

En la próxima jornada, el plato fuerte será el clásico cordobés entre Belgrano y Talleres, que vienen de jugar con Boca y River, respectivamente. Para ese partido, la AFA confió en Fernando Rapallini como juez principal. Los asistentes serán Juan Pablo Belatti y Sebastián Raineri. Yamil Possi el cuarto árbitro. Héctor Paletta estará en el VAR junto a Diego Verlotta.

Otros partidos que se destacan son River vs. Platense, Argentinos Juniors vs. Boca y San Lorenzo vs. Instituto.