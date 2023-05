El llamativo motivo por el que Humbertito Grondona no quiere que Messi juegue en Newell's: "Sería una..."

El futuro de Lionel Messi sigue abierto. La posibilidad de que el rosarino siga en el Paris Saint-Germain está totalmente descartada, por lo que los cañones apuntan a un regreso a Barcelona. No obstante, en Newell's no pierden la esperanza de ver a su hijo pródigo con la camiseta rojinegra. Y en ese contexto, Humbertito Grondona sorprendió al asegurar que no le gustaría que el mejor futbolista del mundo venga a la liga argentina. ¿El motivo? Considera que sería un plus demasiado grande para la Lepra...

En charla con el programa Super Depor Radio, el hijo del histórico presidente de la Asociación del Fútbol Argentino ese opuso al regreso del mejor jugador del mundo al ámbito local: "No me gustaría verlo en Argentina porque sería una ventaja para el equipo que vaya, en este caso Newell's", sostuvo.

Luego, el exentrenador de la Selección argentina Sub 20 dio los puntos a favor que tendría el torneo argentino si Messi eligiese jugar en Newell's: "Lo rodearían muy bien. Sería el plantel más competitivo de la Liga y volveríamos a competir en la Copa Libertadores, que hoy estamos un poco distanciados", aseguró.

Messi y Newell's, un amor de muchos años.

Además, Grondona, tajante como siempre, sentenció que la Lepra sería el mejor equipo del fútbol argentino: "Jugarían todos por el segundo puesto, no tendrían chances", concluyó.

Por ahora, el regreso de Messi a Newell's parece ser más un sueño que una realidad. Desde Barcelona, Joan Laporta aseguró que harán todo lo posible para volver a tener al rosarino en el Camp Nou. Mientras los culés hacen malabares con sus números, los rumores de una suculenta oferta desde Arabia Saudita son fuertes y la sombra del Inter de Miami siempre está presente.