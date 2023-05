Alerta máxima en Racing: el plantel se entrena con custodia policial tras la derrota con Platense

El plantel de Racing, de muy floja campaña en la Liga Profesional de Fútbol (LPF) y con cuatro derrotas consecutivas, entrenó hoy con presencia policial en las afueras del estadio Cilindro del partido bonaerense de Avellaneda, con miras al encuentro del próximo viernes ante Vélez Sarsfield.

En ese contexto, los dirigidos por Fernando Gago, que obtuvieron un punto de los últimos 21 que disputaron, practicaron por segundo día consecutivo tras la goleada en contra por 3 a 0 del último domingo ante Platense, en Vicente López, con un patrullero policial en la puerta del estadio Presidente Perón de forma preventiva a pesar de que no hubo hinchas en las adyacencias.

El móvil policial custodiando el Cilindro.

El conjunto albiceleste lleva cuatro derrotas consecutivas y esa racha adversa lo relegó al puesto 20 sobre un total de 28 equipos, con 18 puntos, a una distancia sideral del líder River, que tiene 37 unidades. La Academia recibirá al Fortín el viernes desde las 21.30, con la obligación de volver al triunfo, algo que no consigue desde la novena fecha cuando venció a Huracán.

Este martes, en medio de los rumores de una posible salida del DT, salió a la luz un rumor sobre que algunos directivos del club habrían contactado a Gustavo Alfaro para saber cómo es su actualidad y las ganas que tiene que volver a dirigir. El ex técnico de Ecuador es hincha de Racing, pero tiene un estilo muy diferente al que suele buscar la conducción.

Por lo pronto, Gago resiste y expresa que no está en su planes dar un paso al costado. "Mi conclusión es que no es fin de ciclo. Estamos teniendo una racha de malos resultados y me hago cargo de eso al igual que los jugadores", había dicho tras la dura derrota sufrida en Vicente López.