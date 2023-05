Un ídolo de la Selección de Francia defendió a Messi tras los abucheos: "El problema del PSG..."

Lionel Messi y París Saint Germain "disfrutan" de las últimas semanas de su novela. Pasado el 30 de junio del corriente año, el contrato que une al rosarino con el elenco parisino quedará sin efecto y el futbolista quedará como agente libre. Desde hace días se sabe que, pese a las charlas que existieron, no habrá una extensión.

Luego de la sanción que recibió por parte de la institución, que no lo dejó entrenar ni jugar por una semana, el ganador de siete Balones de Oro volvió al Parque de los Príncipes el pasado fin de semana. Pese a la goleada de su equipo por 5-0 ante el Ajaccio, el número 30 fue fuertemente abucheado.

Henry y Messi vivieron grandes meses en Barcelona.

En este contexto, un ídolo francés alzó la voz y defendió a Lionel Messi. se trata de Thierry Henry, con quien el argentino compartió la camiseta de Barcelona bajo las ordenes de Pep Guardiola. "No es la primera vez que le pitan. La gente dirá que se lo merecía porque esto y porque aquello. Pero el problema del PSG no es Messi. A mí, en lo personal, me hizo ganar cosas que llevaba mucho tiempo buscando", soltó.

El exjugador de la Selección de Francia añadió: "Vuelvo al hecho de que nadie debería perderse un entrenamiento. Puedo entender los pitidos, porque nadie debe estar por encima de una institución, pero tiene que ser así todo el tiempo con las reglas. Y pocas veces he visto a un equipo que va a ser campeón tener jugadores a los que pitar".

Para finalizar, Henry se atrevió a opinar sobre el futuro del capitán de la Selección argentina: "Messi nunca fue un problema, jugué con él y siempre fue una solución. Fue campeón mundial y no envejeció en dos meses. Si no se queda en el PSG, me gustaría que volviera al Barcelona. Porque cuando veo a Messi, veo al Barcelona".