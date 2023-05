Qué dijo Farré del polémico gol de Boca en el 2-0 a Belgrano: “Se percibe que…”

Boca venció a Belgrano de forma contundente, pero también con algo de polémica. Luego del grosero error del arquero Losada en el primer tanto, el Xeneize liquidó el partido a los pocos minutos de la mano de Darío Benedetto. Sin embargo, el gol pudo haber sido anulado, ya que Martín Payero parte en offside cuando Luis Advíncula tira el centro desde la derecha. Aunque el VAR no lo vio así, Gullermo Farré vio que el volante rival estaba en fuera de juego.

En conferencia de prensa, el DT del Pirata cordobés, que encadenó su segunda derrota consecutiva como visitante, analizó la jugada del segundo tanto del conjunto local: "Sinceramente no sé bien qué fue lo que cobró. Martín Payero estaba en offside, lo analizamos. Intenta participar en la jugada porque tira el disparo y no alcanza a tocar", expresó.

Luego, Farré, que se llevó los aplausos de la Bombonera por su gol que decretó el descenso de River en 2011, agregó: "Habrá que ver si primero estaba en offside. A mi criterio tiene intención de jugar, por consiguiente, debería haber sido offside. Si no lo fue, me quedo callado y no digo nada. Se percibe que nuestro arquero se prepara para ese remate".

Además, el entrenador de Belgrano, que suma 27 puntos en una gran campaña como recién ascendido, destacó la labor de Boca: "Más allá de eso, fue una gran contra de Boca que terminó muy bien. Nos sorprendimos por la bandera en alto, pero te queda la duda de qué fue lo que sucedió", concluyó.

Tras este traspié ante el Xeneize, Farré y sus dirigidos deberán preparar nada menos que el clásico de Córdoba. El próximo domingo, Belgrano recibirá a Talleres en barrio Alberdi, que seguramente tendrá un marco imponente para el partido más importante de la provincia.