Laporta habló sin filtro de la chance de que Messi vuelva al Barcelona: “Nosotros podemos…”

El Barcelona se consagró campeón de la Liga española tras cuatro años de sequía y la alegría está por las nubes. No obstante, hay un objetivo que va más allá de recuperar la senda de los títulos y se llama Lionel Messi. En medio de los eufóricos festejos por el campeonato, Joan Laporta dejó varias frases sobre el operativo retorno del 10.

En una entrevista con Els Matins de TV3, el presidente culé no tuvo pelos en la lengua al hablar de las otras ofertas que pueden tentar al rosarino y alejarlo del Camp Nou: "Nosotros, el Barça, podemos competir con Arabia Saudita y con cualquiera", disparó.

Luego, Laporta apeló al condimento emocional que tendría un regreso de Messi al Barcelona, club que dejó en 2021 tras dos décadas: "El Barça es el Barça y es su casa. Pero no queremos entrar en grandes cifras, porque sería recular. No son cifras que podamos afrontar ni con Messi ni con nadie. He hablado con Leo para reconducir la situación que se produjo. Nos hemos enviado mensajes últimamente. Él ha vuelto [NdR: en referencia a la visita de Leo a Barcelona semanas atrás] y hay relación", aclaró.

Por otra parte, el mandamás blaugrana destacó el trabajo realizado por Xavi Hernández, ídolo que regresó al club como entrenador y ya tiene dos títulos en sus vitrinas: "Ha sido determinante. Ha trabajado para que podamos ofrecer un fútbol de calidad y de trabajo. Tenemos un gran técnico y staff. Tiene conocimientos del fútbol en general y de nuestra institución. Le queremos renovar, pero estamos en un plan de austeridad, Xavi lo sabe y es un hombre de club", aseguró.

Pese a las continuas advertencias del presidente de la Liga, Javier Tebas, Laporta afirmó que el Barcelona será uno de los animadores del mercado de pases: "Reforzaremos la defensa, el centro del campo y la delantera para poder competir en la Champions". Finalmente, el dirigente dijo que el portugués Deco podría ocupar el puesto de director deportivo tras la salida de Mateu Alemany, que se marcha al Aston Villa de la Premier League.