La tajante sentencia del papá de Riquelme sobre el Boca de Almirón: “Es un técnico que va a…”

Boca disputó, sin dudas, uno de los mejores partidos de la era de Jorge Almirón. Poco a poco el director técnico del Xeneize va moldeando a su gusto el primer equipo del Xeneize. En este contexto, luego del triunfo ante el Pirata en la Bombonera, Cacho Riquelme alzó la voz y se refirió al mencionado tema.

El padre de Juan Román, máximo ídolo de la historia de la institución, fue contundente a la hora de analizar el presente del equipo de La Ribera: "Boca va a pelear, con este equipo, con el que sea, la va a pelear, porque es Boca. Y cuando los jugadores se convenzan de que están en Boca y jueguen como hoy y dejen todo, va a ser difícil ganarle".

El DT cumplió un mes al frente del primer equipo de Boca.

"A mí me gustó, igual que el otro día. El primer tiempo no fue muy bueno, pero el segundo fue parejo y no merecíamos perder ante River. Y hoy, bueno, hoy se jugó bastante bien. Creo que se presionó, no se dejó jugar al rival. Y con un equipo que por ahí decimos que es suplente, pero para mí no es suplente para nada. Es con los jugadores que tenés", añadió Cacho.

Además, sobre el estilo de juego del Xeneize, en su diálogo con Cadena Xeneize soltó: "Boca está jugando mejor, están llegando mucho más todos a posición de gol. Que era lo que faltaba. No que jueguen al toquecito en la mitad de la cancha y no llegamos nunca al área, no atacamos, no. Te voy a atacar, listo. Boca es Boca. Te voy a atacar, te tengo que llevar por delante. Después te sale mal o bien, pero vos tenés que demostrar que los salí a comer vivo, ¿no?".

Para finalizar, Cacho Riquelme se refirió a la figura de Jorge Almirón como DT de Boca: "Es un técnico que va a llevar el equipo para adelante, que ataca. A mí me parece que sí, por lo que demuestra. Y sé que es así. Trabaja mucho, trabaja bastante bien. Después sale y viene o mal, vos sabés cómo es esto. Vos podés trabajar 24 horas al día y después perdes tres partidos seguidos y te tenés que ir. Pero no es porque no trabajás. Él trabaja mucho, pero después, viste, tenés que tener un poquito de suerte. Si no te acompaña...".