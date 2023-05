La confesión religiosa del Pulga Rodríguez tras sobrevivir al terrible accidente: "Me salvó la..."

El pasado 30 de abril, cuando se dirigía a su Tucumán natal, el Pulga Rodríguez sufrió un accidente de tránsito. El futbolista sufrió politraumatismos y estuvo internado en el Hospital Padilla, donde pasó varias horas internado en terapia intensiva. Por suerte, cinco días más tarde fue dado de alta.

El delantero de Central Córdoba de Santiago del Estero fue operado de la fractura de hueso nasal y del maxilar superior y, desde que salió de la clínica hace poco más de diez días, se encuentra descansando junto a su familia en Simoca, su pueblo de toda la vida en la provincia tucumana.

El próximo martes el Pulga volverá a Santiago del Estero.

Luis Miguel Rodríguez, quien reconoció no tener ningún tipo de recuerdos sobre el accidente que sufrió en las últimas semanas, visitó Catamarca para expresar toda su fe religiosa: "Vine a Catamarca para decirle gracias a la Virgen del Valle. Ella me salvó y eso es lo importante".

Además, en su diálogo con el diario deportivo Olé, el ex Atlético Tucumán, Colón y Gimnasia, entre otros, se sinceró al contar que no tiene una fecha definida para retornar a las canchas: "Todavía no se cuándo voy a poder volver a jugar. Lo más importante ahora es que estoy bien".

Para finalizar, luego de contar que no ha vuelto a manejar pero que no tiene miedo de volver a hacerlo, el Pulga Rodríguez se tomó el momento para agradecerle a sus seguidores por el cariño recibido: "Agradezco todos los saludos y el cariño que me brindó tanta gente. Por suerte la operación salió muy bien. Yo estoy bien".